СМИ узнали об аресте счетов Исмаилова в Швейцарии

По данным «Коммерсанта», счета экс-владельца Черкизовского рынка арестовали по иску БМ-банка. Компании Исмаилова получили кредиты на сумму более $230 млн, но не выплатили их вовремя

Тельман Исмаилов (Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС)

Прокуратура Цюриха арестовала счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в швейцарских банках Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA, пишет газета «Коммерсантъ».

Уголовное дело против Исмаилова было возбуждено в декабре 2018 года по заявлению БМ-банка (принадлежит ВТБ). Бизнесмена заподозрили в мошенничестве при банкротстве, сокращении активов в ущерб кредиторам и других экономических преступлениях.

В заявлении банка, по данным издания, говорилось, что с сентября 2012 года по февраль 2014 года подконтрольные Исмаилову компании (ООО «Руслан» и Tropicano Finance B.V.) получили три кредита, на общую сумму более $230 млн. Исмаилов при этом заключил договоры поручительства, а займы не были выплачены в установленные сроки.

Впоследствии выяснилось, что Исмаилов и указанные компании начали процесс отчуждения имущества, снизив объем активов, которые могли бы взыскать в счет долга, пишет «Коммерсантъ». Юристы БМ-банка выяснили, что Исмаилов перевел часть активов на родственников в Швейцарии, а сам ведет бизнес с местными компаниями.

По швейцарскому законодательству процедуру ареста счетов в рамках данных дел должна инициировать потерпевшая сторона — представители БМ-банка обратились в суд в конце августа, их требования были удовлетворены. Сколько средств было на арестованных счетах, не уточняется.