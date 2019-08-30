СМИ узнали об аресте счетов Исмаилова в Швейцарии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,47 -0,12 EUR Бирж. 73,39 -0,22 Brent 60,84 +0,15% USD Нал. 66,83 66,09 EUR Нал. 73,87 72,99 USD ЦБ 66,75 +0,33 EUR ЦБ 73,96 +0,30 EUR/USD 1,1043 -0,0011 BTC/USD Бирж. 9 543,70 +42,00 IMOEX 2 727,55 +0,49% RTSI 1 292,78 +0,61% DJIA 26 362,25 +1,25% Nasdaq 7 973,39 +1,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Аэрофлот ₽145 (+32,11%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Сургутнефтегаз ₽37,36 (+16,73%) прогноз ВТБ Капитал к 29.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+25,21%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+35,18%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,11%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Сургутнефтегаз ₽37,36 (+16,73%) прогноз ВТБ Капитал к 29.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+25,21%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Tiffany & Co. $115 (+35,18%) прогноз Guggenheim Partners к 28.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 66,75 (+0,33) Quote, 29 авг, 13:00
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 73,96 (+0,3) Quote, 29 авг, 13:00
Эксперты назвали самые чистые и самые грязные города России Общество, 12:06 Пропавших в лесу в Кузбассе дедушку с внуком нашли живыми Общество, 11:55 Лукашенко созвонился с Путиным после переговоров с Болтоном в Минске Политика, 11:52 Как регенеративную медицину используют в стоматологии и хирургии Партнерский материал, 11:49 Минэк предложил дать россиянам возможность выкупать свои долги со скидкой Финансы, 11:41 Матч «Спартака» с «Зенитом», лондонское дерби и бой Поветкина Спорт, 11:36 Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее Общество, 11:32 «Нам важны мелкие предприниматели»: Максим Гришаков — о росте «Беру!» Pro, 11:23  Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря Общество, 11:22 Каким запросам должна соответствовать современная железнодорожная техника Партнерский материал, 11:15 Эксперты Роскачества предупредили о новой опасности жареного картофеля Общество, 11:11 Стоимость токена ABBC Coin моментально выросла на 53% Крипто, 11:10 СМИ узнали об аресте счетов Исмаилова в Швейцарии Общество, 11:09 Российская туристка оказалась в коме после инцидента в бассейне в Турции Общество, 11:07
Общество ,  
0 
СМИ узнали об аресте счетов Исмаилова в Швейцарии
По данным «Коммерсанта», счета экс-владельца Черкизовского рынка арестовали по иску БМ-банка. Компании Исмаилова получили кредиты на сумму более $230 млн, но не выплатили их вовремя
Тельман Исмаилов (Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС)

Прокуратура Цюриха арестовала счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в швейцарских банках Compagnie Bancaire Helvetique SA и Corner Banca SA, пишет газета «Коммерсантъ».

Уголовное дело против Исмаилова было возбуждено в декабре 2018 года по заявлению БМ-банка (принадлежит ВТБ). Бизнесмена заподозрили в мошенничестве при банкротстве, сокращении активов в ущерб кредиторам и других экономических преступлениях.

В заявлении банка, по данным издания, говорилось, что с сентября 2012 года по февраль 2014 года подконтрольные Исмаилову компании (ООО «Руслан» и Tropicano Finance B.V.) получили три кредита, на общую сумму более $230 млн. Исмаилов при этом заключил договоры поручительства, а займы не были выплачены в установленные сроки.

Впоследствии выяснилось, что Исмаилов и указанные компании начали процесс отчуждения имущества, снизив объем активов, которые могли бы взыскать в счет долга, пишет «Коммерсантъ». Юристы БМ-банка выяснили, что Исмаилов перевел часть активов на родственников в Швейцарии, а сам ведет бизнес с местными компаниями.

По швейцарскому законодательству процедуру ареста счетов в рамках данных дел должна инициировать потерпевшая сторона — представители БМ-банка обратились в суд в конце августа, их требования были удовлетворены. Сколько средств было на арестованных счетах, не уточняется.

В пресс-службе ВТБ заявили изданию, что довольны решением суда в Швейцарии. «Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства», — сообщили в банке.

Сообщения об уголовном деле против Исмаилова в Швейцарии появились в апреле. По данным «Коммерсанта», БМ-банк заподозрил, что часть предоставленных кредитов перешла в Швейцарию, на ряд местных компаний и физлиц. При этом источник газеты в окружении Исмаилова заявлял, что бизнесмен не владеет какими-либо активами в Швейцарии.

В 2016 году Исмаилова признали банкротом по иску БМ-банка. Через год Исмаилову предъявили заочные обвинения в причастности к двойному убийству и незаконному обороту оружия, а в 2018 году и в организации похищения певца Авраама Руссо.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Тельман Исмаилов, Швейцария, арест счетов
Материалы по теме
Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Бизнес
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Общество
Суд отклонил иск Исмаилова к «Росбалту»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter