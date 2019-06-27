Аналитики оценили расходы на поддержку авиакомпаний по предложению Путина

Господдержка авиакомпаний, включая компенсации, о которых заявил президент, в 2018 году могла составить 41 млрд руб., подсчитали эксперты «Петромаркета». Но даже такая мера в этом году не избавит отрасль от убытков

Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Во сколько обойдутся компенсации авиакомпаниям

Господдержка авиакомпаний, включающая демпфирующий акциз для производителей авиакеросина (предполагает компенсации из бюджета за сдерживание цен) и обнуление НДС для полетов в обход Москвы, составила бы 41 млрд руб., если бы эти меры заработали с января 2018 года, подсчитали эксперты консалтинговой компании «Петромаркет». Это позволило бы компенсировать до 82% совокупных убытков перевозчиков за прошлый год, указывают аналитики.

По данным Минфина, совокупный убыток российских авиакомпаний в 2018 году был равен 50 млрд руб. Чистая прибыль крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» по МСФО упала в четыре раза и составила 5,7 млрд руб., а Utair, который также входил в первую пятерку перевозчиков, завершил прошлый год с чистым убытком 4,4 млрд руб.

Эксперты «Петромаркета» отмечают, что демпфер для авиакеросина, если бы цены на топливо сохранили на уровне декабря 2017 года (47,9 тыс. руб. за тонну), мог бы сэкономить авиакомпаниям в 2018 году 32 млрд руб., а обнуление НДС на полеты в обход Москвы, которое заработает с 1 июля 2019 года, — еще от 3 млрд до 9 млрд руб. «Описанные меры лишь частично решают проблемы авиакомпаний. Это сохраняет предпосылки либо для ухода с рынка наименее эффективных из них, либо для уменьшения масштаба их деятельности», — указывают эксперты. По их мнению, оставшиеся на рынке перевозчики могут восстановить прибыльность через рост стоимости билетов.

20 июня в ходе прямой линии Путин предложил включить авиакеросин в соглашения с нефтяниками о стабилизации цен на нефтепродукты, предполагающие демпфирующую надбавку нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо. «Проблема в том, что в эти меры стабилизации на внутреннем рынке не включили авиационный бензин (авиакеросин. — РБК). <...> Цена на авиационное топливо в прошлом году скакнула на 30%, на билет на самолет — на 9% с лишним. У нас никогда такого не было. У нас рост [цен на авиабилеты] в среднем составлял в год 2%, а здесь сразу почти 10%», — сказал президент.