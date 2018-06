Арестованный Магомедов покинул совет директоров Virgin Hyperloop One

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов вышел из совета директоров Virgin Hyperloop One, в которую инвестировал около $100 млн. Это попытка обезопасить компанию от последствий ареста бизнесмена, предполагает эксперт

Зиявудин Магомедов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Hyperloop без Магомедова

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов покинул совет директоров компании Virgin Hyperloop One, которая разрабатывает проект вакуумного высокоскоростного транспорта, следует из информации на сайте транспортной компании.

Это произошло после того, как бизнесмена и его брата Магомеда арестовали по подозрению в создании или участии в преступном сообществе (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), а также растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Оба отрицают все обвинения, 28 мая Тверской суд продлил им арест до 5 августа.

Представитель «Суммы» отказался уточнить, почему Магомедов вышел из совета Virgin Hyperloop One, переадресовав вопросы в эту компанию. Ее представитель пока не ответил на запрос РБК.

$295 млн в петлю Проект сверхскоростной системы поездов Hyperloop придумал глава SpaceX Илон Маск, но не реализовал его, а выложил в открытый доступ расчеты по созданию транспортной системы, состоящей из стальных труб, внутри которых со скоростью 1200 км/ч может перемещаться поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке. Проектом заинтересовался, в частности, стартап Hyperloop One, который начал его развивать в 2014 году. Основным инвестором стартапа стал Шервин Пишевар, затем к нему присоединились фонд Caspian Venture Capital Магомедова, крупнейший в мире портовый оператор DP World, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Virgin Group Ричарда Брэнсона. Стоимость Virgin Hyperloop One по итогам раунда финансирования ($85 млн), состоявшегося в сентябре 2017 года, превысила $700 млн, ​сообщало издание Recode. Всего в компанию инвесторы уже вложили $295 млн. В мае 2017 года Virgin Hyperloop One​ провела первые испытания на тестовом участке трассы DevLoop в пригороде Лас-Вегаса. В ходе тестов тележка продемонстрировала максимальную скорость 112,6 км/ч. Вторая фаза испытаний предполагает разгон тележки до 402 км/ч. Компания показала первый прототип универсальной капсулы, которая будет перемещаться на тележке внутри трубы. В феврале 2018 года Virgin Hyperloop One сообщила о подписании соглашения с властями Индии, в рамках которого планируется построить тестовую трассу между городами Пуна и Мумбаи в ближайшие три года. Предполагается, что по ней капсула сможет доехать из одного города в другой за 25 минут, пассажиропоток составит до 150 млн пассажиров в год. Магомедов говорил в интервью РБК в октябре 2017 года, что стоимость проезда на Hyperloop будет «дешевле» существующих способов пассажирских перевозок.

Магомедов вошел в совет директоров Hyperloop One осенью 2016 года. Его венчурный фонд Caspian Venture Capital инвестировал в проект около $100 млн. Участие в совете директоров Virgin Hyperloop One позволяет «Сумме» «координировать и контролировать политику Hyperloop по реализации проекта в других странах», говорил ранее представитель группы. В нынешнем совете директоров, состоящем из восьми человек, место сохранил директор Caspian VC Билл Шор.

В октябре 2017 года в проект вошел британский миллиардер и владелец группы Virgin Ричард Бренсон (сумма его инвестиций не раскрывалась), после чего компания была переименована в Virgin Hyperloop One. А в декабре Брэнсон возглавил ее совет директоров. ​«После того как прошлым летом я посетил испытательный полигон Hyperloop One в Неваде (США) и встретился с командой, я убедился, что передовая технология Hyperloop One и ее высококлассная команда, несомненно, изменят отрасль транспортировок», — говорил тогда бизнесмен. Сооснователь и президент по проектированию Virgin Hyperloop One Джош Гигель заявлял, что экспертиза двух компаний позволит ускорить коммерциализацию проекта.

Представитель Virgin пока не ответил на вопрос о выходе Магомедова из состава совета. РБК также направил запросы двум другим инвесторам проекта — DP World и РФПИ.

Выход бизнесмена из совета директоров Virgin Hyperloop One, ​скорее всего, связан с попыткой свести к минимуму негативные последствия от его ареста для компании, отмечает руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law FirmТимур Хутов. ​Это может привести и к продаже доли Caspian VC в компании, чтобы убрать юридическую связь между Магомедовым и компанией, допускает он. Представитель «Суммы» не комментирует возможность продажи доли в Virgin Hyperloop One.

Аресты и отставки

Уголовное преследование Магомедова негативно отразилось на бизнесе «Суммы» в России. Сразу же после ареста стало известно, что у группы сорвалась сделка по продаже «Транснефти» 25% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП). «У нас все было готово, все материалы были согласованы. Но жизнь есть жизнь, обстоятельства потребовали притормозить», — говорил глава «Транснефти» Николай Токарев. Он подчеркивал, что госкомпания не отказывается от сделки.

5 июня совет директоров НМТП рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год из-за уголовного преследования своего акционера «в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, связанных с судебными запретами по распределению прибыли».

В середине июня стало известно, что в рамках расследования уголовного дела Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, собственником которых является группа «Сумма». Арест наложен, в частности, на бумаги Дальневосточного морского пароходства (головная компания транспортной группы FESCO) и «Портофлота». Под арестом оказались и акции Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Подольского электромеханического завода и Объединенной зерновой компании, которые также принадлежат «Сумме», сообщал 26 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В мае ушел в отставку первый заместитель гендиректора «Суммы» Александр Панченко. В группе он курировал в том числе «Трансконтейнер» («Сумме» принадлежит 25,07% оператора, и она была одним из основных претендентов на пакет РЖД, составляющий 50,2%). «Как известно, правительство решило отложить продажу пакета оператора, намеченную на 2018 год. С учетом сложившихся обстоятельств руководство «Суммы» решило пока приостановить проекты развития и оптимизировать структуру», — объяснял менеджер РБК. После этого стало известно, что «Сумма» может продать свой пакет в «Трансконтейнере».