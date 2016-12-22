Зиявудина Магомедова арестовали по подозрению в создании ОПС

Суд арестовал первого из совладельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Решение по второму брату, Магомеду Магомедову, рассматривается. Оба брата подозреваются в создании преступного сообщества и хищениях бюджетных средств

Зиявудин Магомедов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца одного из владельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова по подозрению в создании преступного сообщества, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Решение в отношении второго брата Магомеда Магомедова пока не принято. Оба брата Магомедовы подозреваются в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159), а также растрате (ч. 4 ст. 160).

Из материала дела, которые были озвучены на суде, братьям Магомедовым вменяют хищение 2,5 млрд руб. Всего речь идет о семи преступных эпизодах хищения средств федерального и регионального бюджетов различными компаниями, входящими в группу «Сумма».

​Сам Зиявудин Магомедов вину не признал. «По предъявленным обвинениям хочу сказать, что не согласен <...> Все предъявленные обвинения не выдерживают критики с логической точки зрения», — сказал он. На вопрос журналистов, будет ли он обжаловать решение об аресте, Магомедов ответил утвердительно.

Во время заседания защита Зиявудина Магомедова предлагала суду отпустить своего подзащитного под залог в сумму вменяемых ему хищений — 2,5 млрд руб.

РБК ведет текстовую онлайн-трансляцию с заседания суда.

Ранее сегодня суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для руководителя входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс» Артура Максидова. Он также является фигурантом данного дела. По версии следователей, Максидов, действуя в составе преступной организации, в период до 23 декабря 2015 года организовал хищение из бюджета 668,925 млн руб. путем завышения цен.