Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,65 57,12 EUR Нал. 71,18 70,38 USD Бирж. 57,15 -0,11 EUR Бирж. 70,43 -0,04 USD ЦБ. 57,26 -0,50 EUR ЦБ. 70,56 -0,53 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7151,20 +464,00 MOEX 2270,98 -0,16% RTS 1249,41 +0,19% Brent 69,35 +0,51% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Зиявудина Магомедова арестовали по подозрению в создании ОПС
Лента новостей
Опубликован список гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19:27, Общество Зиявудин Магомедов рассказал о боевом настрое в суде по его аресту 19:14, Общество Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Тосно». Онлайн 19:00, Спорт Следователь заявил о найденном у Магомедова оружии без документов 19:00, Общество Зиявудина Магомедова арестовали по подозрению в создании ОПС 18:53, Бизнес Артем Дзюба забил за «Арсенал» в третьем матче подряд 18:36, Спорт Во Франции пьяный мужчина назвался террористом и попытался задавить людей 18:31, Общество Суд арестовал первого фигуранта дела братьев Магомедовых 18:18, Бизнес Защита Зиявудина Магомедова предложила суду залог в 2,5 млрд руб. 18:16, Общество Совладельцев «Суммы» Магомедовых заподозрили в хищении 2,5 млрд руб. 18:07, Общество Во Франции при падении самолета на автостраду погибли двое человек 18:07, Общество Под Воскресенском активисты перекрыли федеральную трассу 17:34, Общество Главу компании «Интекс» Максидова заподозрили в хищении 668,9 млн руб. 17:03, Политика Что больше влияет на потребителей - комфорт или цена 16:58, РБК и Билайн В Нижегородской области на базе отдыха произошел пожар 16:47, Общество Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Польше 16:16, Общество «Локомотив» проиграл «Амкару» в перенесенном в Москву матче 16:13, Спорт В Москве похоронили Сергея Мавроди 16:11, Общество ХК «Адмирал» опроверг сообщения СМИ о задержании президента клуба Юсупова 16:04, Общество СПЧ попросил директора ФСИН обеспечить медпомощь продюсеру Малобродскому 15:42, Общество Глава МВД Франции заявил о высылке 20 радикалов из страны в 2017 году 15:38, Политика Великобритания объяснила досмотр российского самолета в аэропорту Лондона 15:15, Политика В Москве аэроэкспресс сбил насмерть пенсионерку 14:59, Общество Арест братьев Магомедовых. Онлайн-трансляция 14:57, Бизнес Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 14:50, РБК и Билайн Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем 14:38, Общество В МИДе осудили применение силы против гражданских в секторе Газа 14:37, Политика На владельцев «Суммы» завели дело о создании преступного сообщества 14:27, Общество
Зиявудина Магомедова арестовали по подозрению в создании ОПС
Дело братьев Магомедовых, 18:53
0
Зиявудина Магомедова арестовали по подозрению в создании ОПС
Суд арестовал первого из совладельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Решение по второму брату, Магомеду Магомедову, рассматривается. Оба брата подозреваются в создании преступного сообщества и хищениях бюджетных средств
Зиявудин Магомедов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца одного из владельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова по подозрению в создании преступного сообщества, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Решение в отношении второго брата Магомеда Магомедова пока не принято. Оба брата Магомедовы подозреваются в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159), а также растрате (ч. 4 ст. 160).

Из материала дела, которые были озвучены на суде, братьям Магомедовым вменяют хищение 2,5 млрд руб. Всего речь идет о семи преступных эпизодах хищения средств федерального и регионального бюджетов различными компаниями, входящими в группу «Сумма».

Суд арестовал первого фигуранта дела братьев Магомедовых
Бизнес

​Сам Зиявудин Магомедов вину не признал. «По предъявленным обвинениям хочу сказать, что не согласен <...> Все предъявленные обвинения не выдерживают критики с логической точки зрения», — сказал он. На вопрос журналистов, будет ли он обжаловать решение об аресте, Магомедов ответил утвердительно.

Во время заседания защита Зиявудина Магомедова предлагала суду отпустить своего подзащитного под залог в сумму вменяемых ему хищений — 2,5 млрд руб.

РБК ведет текстовую онлайн-трансляцию с заседания суда.

Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием Еще 7 фото
Фотогалерея

Ранее сегодня суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для руководителя входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс» Артура Максидова. Он также является фигурантом данного дела. По версии следователей, Максидов, действуя в составе преступной организации, в период до 23 декабря 2015 года организовал хищение из бюджета 668,925 млн руб. путем завышения цен.

Авторы: Мария Бондаренко, Маргарита Алехина.
Теги: Зиявудин Магомедов , «Сумма»
Главное
Арест братьев Магомедовых. Онлайн-трансляция Бизнес
Материалы по теме
Группа «Сумма» заявила о намерении обжаловать арест Зиявудина Магомедова Общество
Суд арестовал первого фигуранта дела братьев Магомедовых Бизнес
Совладельцев «Суммы» Магомедовых заподозрили в хищении 2,5 млрд руб. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.