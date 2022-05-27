Производители цемента заявили о снижении спроса из-за спада в экономике

Потребление цемента в России в этом году снизится на 7% из-за спада в экономике и снижения объема строительства, следует из пессимистичного сценария прогноза производителей цемента. Ранее они ожидали роста спроса

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Спрос на цемент по итогам текущего года может снизиться на 7%, говорится в обновленном прогнозе объединения производителей цемента «Союзцемент», в которое входят крупнейшие игроки, включая «Евроцемент», «Аккерман цемент» и «Сибирский цемент».

Такое снижение потребления произойдет по пессимистичному сценарию, следует из обзора рынка «Союзцемента» по итогам января—марта, который поступил в РБК.

Ранее в союзе прогнозировали, что в этом году потребление цемента вырастет на 5%, до 63 млн т. При реализации пессимистичного сценария оно упадет на 4,2 млн т, до 55,8 млн т. Примерно на таком уровне рынок был в пандемийном 2020 году.

В пресс-службе «Союзцемента» пояснили РБК, что прогноз по росту рынка, подготовленный ранее, — это оптимистичный сценарий его развития. Но сейчас ряд факторов говорит в пользу реализации пессимистичного сценария. Среди них — общее замедление экономической активности, снижение объемов выданной ипотеки в четыре раза и падение продаж первичного жилья, зафиксированные в апреле. Кроме того, в «Союзцементе» указывают на пессимистичный прогноз проекта стратегии развития строительной отрасли, по которому объем ввода жилья в 2024 году снизится на 22% относительно уровня прошлого года, и на прогноз Минэкономразвития по снижению ВВП на 7,8% в этом году.

«Потребление цемента напрямую зависит от состояния экономики и объемов строительства, поэтому мы скорректировали наш прогноз», — поясняют в пресс-службе «Союзцемента». Спады в производстве всегда совпадают с периодами экономических кризисов, объясняются влиянием разного рода макро- и микроэкономических показателей, добавили там.

Первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Геннадий Рассказов согласен с пессимистическим сценарием «Союзцемента». В Сибири, по его словам, спад может составить от 4,5 до 11%. Увеличение емкости цементного рынка, на которое в компании рассчитывали в начале года, теперь маловероятно, говорит он.

«Союзцемент» объединяет крупнейших производителей цемента в России, поэтому они располагают актуальной аналитической информацией по производственным планам компаний на текущий год, отметили в пресс-службе Минпромторга. В министерстве подчеркнули, что прогноз может скорректироваться в «соответствии с актуальными потребностями рынка».

Рассказов считает, что в сложившейся ситуации отрасли нужна поддержка: «Развитие цементной отрасли возможно только при обеспечении загрузки производств. Чтобы поддержать спрос на цемент, необходимо установить ключевую ставку ЦБ на уровне не выше 2% с соответствующим интенсивным кредитованием от системных банков предприятий всех секторов экономики по ставке не более 4–4,5% годовых». РБК направил запрос об этих предложениях в Минпромторг. В четверг, 26 мая, Банк России снизил ключевую ставку с 14 до 11%. Ранее, в конце февраля, после начала боевых действий на Украине и введения против России и российских компаний санкций, ЦБ повысил ее сразу в два раза, до 20%.

Цены на цемент за прошлый год выросли на 8–13%; в Центральном федеральном округе из-за строительного бума прошлой осенью даже возник его дефицит. В связи с этим в начале года власти упростили импорт цемента в Россию, отменив инспекционный контроль на границе. Упрощенный режим продлился почти три месяца, после чего цены стабилизировались и проверки на границе возобновились.

Власти считают необходимым усилить контроль над ценообразованием на стройматериалы. Минпромторг подготовил проект постановления правительства: оно подразумевает заключение соглашений между федеральными и региональными властями с одной стороны и производителями стройматериалов с другой. В этих соглашениях будет прописываться максимальная наценка, которую может установить производитель. В «Союзцементе» считают, что подобные соглашения должны заключаться только на добровольной основе.