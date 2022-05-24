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Власти предложили ввод ограничений для наценок на стройматериалы и металл

Правительство планирует ограничивать наценку производителей и поставщиков стройматериалов и металлопроката. Механизм начал разрабатываться на фоне резкого роста цен. Сейчас стоимость металлов и курс доллара пошли вниз
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Минпромторг разослал в профильные ведомства проект постановления правительства, согласно которому само министерство, а также Минстрой, Минэнерго и региональные власти смогут регулировать наценку производителей и поставщиков стройматериалов, металлопроката и сырья для их выпуска. Речь идет о заключении специальных временных соглашений между властями, производителями и поставщиками.

У РБК есть копия документа, его отправку в профильные ведомства подтвердили в пресс-службе Минпромторга. Проект постановления был доработан в связи с поручениями, данными на отраслевом совещании у вице-премьера Юрия Борисова, сообщили там. В настоящий момент документ находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. РБК направил запрос представителю Борисова.

В письме, приложенном к проекту постановления, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов просит Минэнерго, ФНС, Минэкономразвития, ФАС и Минстрой рассмотреть его и согласовать в «возможно короткий срок». Представитель Минэкономразвития подтвердил получение документа, сказав, что он «находится в работе». В пресс-службе Минстроя рассказали, что ведомство уже согласовало проект с замечаниями. «Минстрой отметил необходимость дополнительной проработки в части регулирования норматива рентабельности производителей строительных материалов или сырья, порядок которого не указан в проектах документов», — пояснили в пресс-службе.

«Сейчас между заинтересованными ведомствами ведется обсуждение вопросов рентабельности и наценки, которые будут прописываться в соглашениях», — пояснил РБК источник в одном из ведомств. РБК направил запросы в пресс-службы Минэнерго, ФНС и ФАС.

Диана Каплинская Как государство сдерживает цены на стройматериалы
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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Зачем регулировать цены

На совещании с металлургами 10 марта Евтухов потребовал снизить цены на горячекатаный прокат, арматуру и другую металлопродукцию, которую компании продают напрямую конечным потребителям. «Товарищи производители! Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства», — сказал он.

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Цены на строительные материалы в России, по данным Росстата, в марте выросли на 9,95% относительно предыдущего месяца. Но в апреле рост замедлился до 1,69%. Цены на продукцию черной и цветной металлургии в России заметно снизились и стали сбалансированными, говорил Евтухов в середине апреля. По данным Минпромторга, с которыми ознакомился «Интерфакс», с начала марта горячекатаный рулон (4–12 мм) подешевел для конечных потребителей на 19,4%, до 65,1 тыс. руб. за тонну, по состоянию на 13 мая 2022 года (у производителей — 64,1 тыс. руб.). Цена на арматуру (12 мм) на розничном рынке с начала марта упала на 30,7%, до 45 тыс. руб. за тонну.

Проект постановления разработан в целях стабилизации цен на российском рынке на отдельные виды строительных материалов и металлопродукции в условиях высокой волатильности курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также «в целях нивелирования последствий ограничительных мер» в отношении России, говорится в документе. Он предполагает заключение соглашений между властями, производителями и поставщиками, которые в том числе будут регулировать нормативы рентабельности (у производителей) и максимальной торговой наценки (у поставщиков). Если постановление будет согласовано всеми профильными ведомствами и подписано премьером, оно будет действовать до 31 декабря 2022 года.

В первоначальном варианте документа, опубликованном в начале марта, не было деталей по содержанию подобных соглашений. Он был подготовлен, когда цены на стройматериалы и металл продолжали расти. Руководитель ФАС Максим Шаскольский, выступая в Госдуме 10 марта, сказал, что за первый квартал 2022 года цены на металлопродукцию в России выросли на 15–30%. Через неделю после этого глава Минпромторга Денис Мантуров встретился с собственниками и топ-менеджерами металлургических компаний. По итогам этой встречи он рекомендовал установить «прозрачные» цены на металл по всей цепочке «сырье — производитель — дистрибьютор — потребитель», чтобы государство их не регулировало.

Металлурги договорились с трейдерами об ограничении наценок
Бизнес
Фото:Scott Olson / Getty Images

Позднее российские производители стали и трейдеры договорились об ограничении максимальной наценки при продаже металлопроката на уровне 7–12%. Евтухов также заявлял, что подобный уровень наценки может быть установлен и для производителей стройматериалов. Замминистра пояснял, что речь идет в первую очередь о цементе, песке, щебне, теплоизоляции и металлопродукции, используемой в строительстве.

Как регулирование наценки повлияет на рынок

Соглашения об уровне наценки — это «совершенно добровольная история» для производителей и поставщиков стройматериалов, утверждает президент Национального объединения строителей («Нострой», входит почти сто компаний строительной отрасли) Антон Глушков. По его словам, они дадут «понимание ценообразования» и структуры затрат производителей, такая открытость рынка приведет к стабилизации и снижению цен.

В проекте стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, которую разрабатывает Минстрой, также не исключается регулирование цен на стройматериалы и оборудование при их использовании на стройках по госзаказу. Установить такое регулирование предлагается «на период кризисных явлений в экономике».

В Российском союзе промышленников и предпринимателей предупреждали, что государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики может привести к дефициту строительных материалов и оборудования.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК в апреле также называл регулирование рынка стройматериалов со стороны государства «неоднозначным делом» и говорил, что это «всегда плохо». «Но нам сейчас для того, чтобы все-таки иметь какой-то прогноз по бюджету, надо форму ценообразования года на три хотя бы понимать. И вот этим мы сейчас занимаемся с крупными производителями», — уточнял Хуснуллин.

Производители ответили на слова Хуснуллина о монополизации рынка цемента
Бизнес
Фото:Reuters

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин согласен, что любые вмешательства в рыночные механизмы могут вызвать дефицит стройматериалов. Как временная мера ограничение наценки подходит, но продлевать ее не следует, считает он. «Это поддержит строительную отрасль, но будет сдерживать развитие и инвестиции в производство. Снижение инвестиций особенно критично на фоне ухода многих иностранных производителей», — говорит Гришунин. Установление наценки подтолкнет оставшихся иностранных производителей к уходу с российского рынка, считает он.

За последние три месяца российские цены на сталь упали вслед за мировыми на 20–30%. «Учитывая продолжающееся снижение мировых цен, а также укрепление рубля, они и без регулирования могут снизиться еще на 10–20%», — уточняет руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших производителей металлопроката — «Северстали», НЛМК, ММК и Evraz.

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Надежда Синцова, Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
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