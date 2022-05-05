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Производители ответили на слова Хуснуллина о монополизации рынка цемента

Производители цемента предложили властям составлять планы его потребления на 3–7 лет
Производители цемента предложили вице-премьеру Марату Хуснуллину для стабилизации цен составлять планы потребления стройматериала на три, пять и семь лет. Ранее вице-премьер объяснял рост цен на цемент монополизацией рынка
Фото: Reuters
Фото: Reuters

На российском рынке цемента развита конкуренция, что не позволяет говорить о его монополизации, утверждает председатель правления союза производителей цемента «Союзцемент» Вячеслав Шматов в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину. Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель «Союзцемента».

Письмо датировано 27 апреля, в этот же день было опубликовано интервью Хуснуллина РБК, в котором вице-премьер назвал монополизацию рынка цемента одним из факторов роста цен на стройматериалы. «У нас основной объем цемента у одной группы. Значит, с этим надо разбираться тоже», — заявил вице-премьер. В аппарате Хуснуллина получили письмо «Союзцемента», сообщил РБК представитель вице-премьера.

Есть ли на рынке цемента монополия

В письме «Союзцемента» говорится, что крупнейший производитель АО «Евроцемент груп» занимает 27,2% рынка, тогда как в 2013 году его доля составляла 42,2%. Шматов является гендиректором «Евроцемент груп» и группы «Симком», доля которой на рынке составляет 4,6%. Обе компании связывают с родственником миллиардера Олега Дерипаски Павлом Езубовым. Контроль над «Евроцемент груп» он получил в прошлом году. Доля каждого из остальных производителей цемента, которых всего более 30, не превышает 10%, следует из письма.

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Марат Хуснуллин

«Союзцемент» в письме опирается на оценку, которую привела лаборатория конкурентной и антимонопольной политики Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ (в пресс-службе НИУ подтвердили, что в начале 2021 года проводили исследование рынка цемента). Основной вывод экспертов — на конец 2020 года рынок «в определенных авторами географических границах» характеризуется развитой конкуренцией, на нем отсутствует одностороннее доминирование, то есть доля крупнейшей компании не превышает 35%. В «Союзцементе» пояснили, что НИУ ВШЭ проводило оценку рынка в границах федеральных округов. Рынок цемента в России является умеренноконцентрированным, а уровень конкуренции на нем характеризуется как средний, пишет в обращении к Хуснуллину Шматов.

Но с таким выводом не согласны в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В пресс-службе ведомства называют рынок цемента «высококонцентрированным» в границах округов. По данным антимонопольной службы доля «Евроцемент груп» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах составляет сейчас более 35%. Доля лидеров в других округах, например, ХК «Сибирский цемент» в Сибири и «Новоросцемент» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах не превышает эту планку. ФАС предпринимает меры по сохранению и поддержанию конкуренции «путем недопущения монополизации рынка цемента», заверили в пресс-службе ведомства.

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Как растут цены на цемент и их сдерживают

Хуснуллин еще в конце прошлого года попросил правоохранительные органы «разобраться» с ростом цен на стройматериалы. В частности вице-премьер утверждал, что цемент подорожал на 30%. Среднегодовой темп роста цен на цемент с учетом доставки за последние 10 лет составил 2,7%, следует из письма Шматова.

По данным Росстата по итогам декабря 2021 года цены на цемент выросли на 8% в годовом выражении. В Минпромторге приводят данные Главгосэкспертизы, согласно которым за прошлый год цемент подорожал на 12,9%, а за январь—апрель 2022 года на 11,4%. Для стабилизации цен власти еще в январе упростили импорт этого материала в Россию, отказавшись от его проверок на границе. Но уже в апреле проверки были возвращены, это мотивировалось тем, что цены на цемент стабилизировались.

Основной проблемой производители цемента называют сокращение его потребления. Например, в прошлом году объем потребления цемента составил 60 млн т, что на 15% ниже показателей 2014 года и на 30% ниже исторического максимума, говорится в письме Хуснуллину. Из-за этого средняя загрузка производств составляет не более 70%, а мощности способные производить 45,6 млн т законсервированы. Их работа может быть возобновлена при условии гарантированного увеличения объемов потребления цемента, говорится в письме.

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Фото:Agung Parameswara / Getty Images

В «Союзцементе» просят Хуснуллина для стабилизации цен на цемент рассмотреть увеличение объемов его потребления при строительстве жилья, социальных и промышленных объектов, дорог и другой транспортной инфраструктуры. Шматов предлагает «изучить возможность» представления цементной отрасли подтвержденного прогноза потребления на 3, 5, 7 лет. Это позволит производителям планировать инвестиции в модернизацию и перезапуск мощностей. Кроме того в «Союзцементе» просят сдерживать рост тарифов на железнодорожные перевозки и компенсировать производителям цемента логистические затраты.

В аппарате Хуснуллина не стали по существу комментировать предложенные меры, отметив, что они будут рассмотрены в установленном порядке. В пресс-службе Минпромторга не прокомментировали предложения «Союзцемента», но отметили, что производители цемента уже имеют доступ к ряду мер поддержки. Это, например, льготные займы Фонда развития промышленности по ставке до 3% на финансирование высокотехнологичных и импортозамещающих проектов. Еще одним направлением снижения издержек производителей цемента может стать расширение практики использования альтернативных видов топлива, в первую очередь из твердых коммунальных отходов, указали в министерстве.

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Теги
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стройматериалы цемент Марат Хуснуллин
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