Профсоюз заявил о приостановке производства на АвтоВАЗе до середины мая

Объем производства на предприятии в Тольятти начнет сокращаться уже 28 апреля. «Завтра, 28 апреля, на платформе B0 и СКП Kalina будут работать только первые смены, производство Lada 4x4 у нас работает в одну дневную смену, а 29 и 30 апреля производство на предприятии будет приостановлено», — рассказал представитель профсоюза. Он добавил, что на время простоя работникам будут выплачивать компенсацию в размере двух третей зарплаты.

В феврале продажи АвтоВАЗа обвалились на 7,4%, что тогда в компании связывали с высокой базой 2019 года. В марте АвтоВАЗ предупреждал о негативном влиянии начавшегося кризиса на отечественное автомобилестроение. Причиной стало падение рубля, которое привело к подорожанию всего импортного сырья и компонентов. В связи с этим автопроизводитель сообщил о возможном повышении цен и необходимости расширенной господдержки.



Ассоциация европейского бизнеса еще до начала кризиса предупредила, что спрос на автомобили в России продолжит снижаться. В январе АЕБ прогнозировала, что ожидает по итогам 2020 года снижение продаж еще на 2,1%, до 1,72 млн штук. Причиной стало заполнение рынка новыми автомобилями и достижение потолка в стимулировании спроса.

На прошлой неделе автопроизводители выдвинули план поддержки отрасли, с которым ознакомили президента Владимира Путина. В числе предложенных мер было увеличение госзакупок автотранспорта. Президент подтвердил необходимость поддержать отрасль и указал на необходимость сохранить рабочие места на предприятиях.