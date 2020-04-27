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Профсоюз заявил о приостановке производства на АвтоВАЗе до середины мая

С учетом праздников и выходных производство на АвтоВАЗе возобновится 18 мая
Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей с 29 апреля до 18 мая. Об этом, как передает ТАСС, сообщил председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

Источник в компании подтвердил РБК эту информацию, уточнивив, что офисные сотрудники будут работать по 30 апреля

«Интерфакс» со ссылкой на Зайцева пишет, что корпоративный отпуск на период рабочих дней между праздниками (с 6 по 8 мая) был запланирован еще в прошлом году. Однако в итоге простой продлили и на четыре дня после праздников — с 12 по 15 мая. 16 и 17 мая — выходные.

РБК направил запрос представителю Автоваза.

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Объем производства на предприятии в Тольятти начнет сокращаться уже 28 апреля. «Завтра, 28 апреля, на платформе B0 и СКП Kalina будут работать только первые смены, производство Lada 4x4 у нас работает в одну дневную смену, а 29 и 30 апреля производство на предприятии будет приостановлено», — рассказал представитель профсоюза. Он добавил, что на время простоя работникам будут выплачивать компенсацию в размере двух третей зарплаты.

Продажи АвтоВАЗа обвалились на 7% в феврале
Бизнес
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В феврале продажи АвтоВАЗа обвалились на 7,4%, что тогда в компании связывали с высокой базой 2019 года. В марте АвтоВАЗ предупреждал о негативном влиянии начавшегося кризиса на отечественное автомобилестроение. Причиной стало падение рубля, которое привело к подорожанию всего импортного сырья и компонентов. В связи с этим автопроизводитель сообщил о возможном повышении цен и необходимости расширенной господдержки.

Ассоциация европейского бизнеса еще до начала кризиса предупредила, что спрос на автомобили в России продолжит снижаться. В январе АЕБ прогнозировала, что ожидает по итогам 2020 года снижение продаж еще на 2,1%, до 1,72 млн штук. Причиной стало заполнение рынка новыми автомобилями и достижение потолка в стимулировании спроса.

На прошлой неделе автопроизводители выдвинули план поддержки отрасли, с которым ознакомили президента Владимира Путина. В числе предложенных мер было увеличение госзакупок автотранспорта. Президент подтвердил необходимость поддержать отрасль и указал на необходимость сохранить рабочие места на предприятиях.

Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Кокорева
Теги: Автоваз, производство, автомобили
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