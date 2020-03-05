Продажи АвтоВАЗа обвалились на 7% в феврале

Продажи крупнейшего российского автопроизводителя АвтоВАЗа в феврале упали на 7,4%, до 25 тыс. автомобилей. Это связано с «высокой базой» 2019 года, говорит представитель компании

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В феврале 2020 года продажи новых легковых автомобилей АвтоВАЗа упали в годовом исчислении на 7% — до 25 тыс. штук, следует из данных комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), опубликованных в четверг, 5 марта. При этом общие продажи новых автомобилей в России сократились лишь на 2%.

Падение продаж связано с «эффектом высокой базы 2019 года», сообщил РБК представитель АвтоВАЗа. В феврале 2019 года компания продала 27 тыс. автомобилей.

По итогам 2019 года компания увеличила продажи на 1%, до 362,36 тыс. автомобилей, в то время как весь рынок просел на 2,3%, показав первое за три года снижение. Доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей в 2019 году увеличилась с 20 до 20,6%.

«В феврале продажи были на 2% ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Но, учитывая, что некоторые компании перестали публиковать данные о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина рынка на данный момент не является полной, добавил он.