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Бизнес ,  
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Продажи АвтоВАЗа обвалились на 7% в феврале

Продажи крупнейшего российского автопроизводителя АвтоВАЗа в феврале упали на 7,4%, до 25 тыс. автомобилей. Это связано с «высокой базой» 2019 года, говорит представитель компании
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В феврале 2020 года продажи новых легковых автомобилей АвтоВАЗа упали в годовом исчислении на 7% — до 25 тыс. штук, следует из данных комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), опубликованных в четверг, 5 марта. При этом общие продажи новых автомобилей в России сократились лишь на 2%.

Падение продаж связано с «эффектом высокой базы 2019 года», сообщил РБК представитель АвтоВАЗа. В феврале 2019 года компания продала 27 тыс. автомобилей.

По итогам 2019 года компания увеличила продажи на 1%, до 362,36 тыс. автомобилей, в то время как весь рынок просел на 2,3%, показав первое за три года снижение. Доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей в 2019 году увеличилась с 20 до 20,6%.

«В феврале продажи были на 2% ниже по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, что соответствовало ожиданиям рынка», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Но, учитывая, что некоторые компании перестали публиковать данные о продажах ежемесячно (во всем мире, включая Россию), общая картина рынка на данный момент не является полной, добавил он.

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В январе АЕБ спрогнозировала, что ожидает по итогам 2020 года снижение продаж автомобилей еще на 2,1%, до 1,72 млн штук. «В 2020 году ожидается продолжение непростого периода. Участники рынка достигли потолка возможностей в стимулировании спроса [на новые автомобили]. Нет уверенности, что в 2020 году произойдет какое-либо существенное улучшение во внешней среде», — говорилось в презентации ассоциации.

Автор: Тимофей Дзядко
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