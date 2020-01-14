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Продажи новых автомобилей в России упали впервые за три года

В 2020 году продажи новых автомобилей в России могут упасть еще на 2,1%, предупредил глава комитета Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайберг. В 2019-м было продано 1,76 млн машин, что на 2,3% меньше, чем годом ранее
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По итогам 2019 года, в России было продано 1,759 млн новых автомобилей, что на 2,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Это стало первым падением с 2016 года, когда рынок сократился на 11%.

АЕБ также прогнозирует снижение в этом году продаж легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) на 2,1%, до 1,72 млн штук. «В 2020 году ожидается продолжение непростого периода. Участники рынка достигли потолка возможностей в стимулировании спроса [на новые автомобили]. Нет уверенности, что в 2020 году произойдет какое-либо существенное улучшение во внешней среде, — говорится в презентации АЕБ. — Вопреки оптимистичным прогнозам прошлого размер российского автомобильного рынка остается небольшим, ниже своего потенциала».

Одним из факторов снижения продаж в текущем году может стать решение правительства повысить утилизационный сбор, предупредили автодилеры. Согласно предложению Минпромторга, с 1 января базовые ставки этого сбора останутся прежними — 20 тыс. руб. для легковых и 150 тыс. руб. для коммерческих автомобилей. Но изменятся повышающие коэффициенты, зависящие от типа машины, возраста и объема двигателя. Например, за самые популярные новые легковые машины с двигателями объемом 1–2 л придется заплатить почти 180 тыс. руб. вместо нынешних 84 тыс.

Бизнес предупредил о первом за три года спаде продаж автомобилей в России
Бизнес

«Необходима активная государственная поддержка спроса в 2020 году», — заключает ассоциация. «Основная причина сокращения продаж новых автомобилей кроется в снижении реальных доходов населения», — заявил министр промышленности Денис Мантуров в сентябре 2019 года, отметив, что во втором полугодии ведомство продлило господдержку российского авторынка через программы льготных автокредитования и автолизинга. Господдержка спроса на автомобили действовала с начала года до весны; на эти цели было выделено 10,4 млрд руб. и еще около 10 млрд руб. с 1 июля.

На фоне падающего рынка крупнейшему российскому автопроизводителю АвтоВАЗу удалось нарастить долю. По итогам 2019 года, продажи Lada выросли на 1%, до 362 356 штук, и доля компании увеличилась с 20 до 20,6%. «Обновление модельного ряда Lada и выгодные условия покупки автомобилей обеспечили рост даже на фоне падения рынка (по предварительной оценке, снижение составило 2%)», — говорится в сообщении производителя. «В 2020 году Lada ставит своей целью сохранение лидирующей позиции по доле рынка в России, в том числе за счет роста продаж автомобилей с автоматической трансмиссией и интеграции внедорожника Niva в модельный ряд Lada», — отметил исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне.

Руководитель московского представительства компании Сергей Громак сообщил в начале декабря, что АвтоВАЗ ожидает более значительного снижения рынка продаж новых автомобилей в России в 2020 году, чем прогнозирует АЕБ, до 1,7 млн штук. Южнокорейская Hyundai, которая также входит в тройку лидеров продаж новых автомобилей, тоже прогнозирует сокращение рынка до 1,7–1,75 млн автомобилей. «Мы смотрим умеренно оптимистично, не ожидаем сильных изменений. Возможно некоторое снижение, на 40–50 тыс. автомобилей относительно текущего показателя. Это очень неплохой результат», — заявил 25 декабря управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев.

Дилеры предупреждают о риске более существенного сокращения продаж. «В 2020 году авторынку будет еще сложнее, чем в 2019-м. Мы прогнозируем сохранение отрицательной динамики, падение составит до минус 10% по итогам года, — передал РБК через пресс-службу предправления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович. — Из наиболее негативных факторов, влияющих на отрасль, мы отмечаем неконтролируемые распродажи автомобилей, которые ощутимо тянут маржинальность дилерского бизнеса вниз, обесценивают престиж марок. Если это будет продолжаться, то ряд дилеров рискует потерять свои салоны из-за отрицательной маржинальности».

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: автомобили, АЕБ, продажи
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Дилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году
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