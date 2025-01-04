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Война санкций ,  
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Президент Сербии попросит о разговоре с Путиным из-за новых санкций США

Президент Сербии Вучич попросит о разговоре с Путиным из-за новых санкций США
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Александр Вучич и Владимир Путин
Александр Вучич и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Власти США 15 января, то есть еще до истечения полномочий нынешнего президента Джо Байдена намерены ввести прямые санкции против сербской нефтегазовой компании NIS (Naftna industrija Srbije), 56,15% акций которой принадлежит российским «Газпром нефти» и «Газпрому».

Эти санкции могут вступить в силу уже 15 марта. Об этом заявил на заседании правительства Сербии президент страны Александр Вучич. По его словам, такое решение приведет к возникновению серьезных проблем у нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий Сербии.

В связи с этим Вучич намерен отправиться в США, чтобы прибыть в Вашингтон примерно 20 января (в этот день в должность президента США должен вступить Дональд Трамп).

«Мы боролись за то, чтобы наш голос был услышан новой американской администрацией, от которой я много ожидаю», — заявил Вучич. По его словам, он ожидает от Трампа серьезных изменений, которые доставят радость гражданам Сербии. А после того, как станет ясно чего ждать от новых властей США, Вучич намерен снова поговорить с президентом России.

«Я поговорю с президентом Путиным, буду просить о разговоре 25-27 января, около Святого Саввы (день святого отмечается в Сербии 27 января — РБК), когда я увижу к чему привели мои переговоры с новой американской администрацией, есть ли у нас шанс или вообще нет шанса изменить ситуацию», — заявил Вучич, слова которого передает агентство «Танюг».

Президент Сербии поручил правительству подготовить все данные, необходимые для проведения переговоров с Путиным. Вучич напомнил, что для Сербии, которая ежедневно потребляет 13,5-14,5 млн кубометров газа, Россия всегда была надежным партнером, а потому вариант с принудительным изъятием контрольного пакета акций в NIS (в настоящее время властям Сербии принадлежит 29,87% акций компании) является крайним случаем. «Абсолютно последняя возможность, если будем знать, что иначе не выживем», — оценил ситуацию Вучич, признав, что за такой вариант выступает более половины правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил ТАСС, что договоренность о разговоре Путина с Вучичем может быть достигнута в кратчайшие сроки. «Разговоры с нашими друзьями и партнерами на высшем и иных уровнях согласовываются максимально оперативно», — сказал Песков.

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