Wildberries согласился внедрить разные тарифы для новых и старых пунктов

Рынок самовывоза «перегрет», новые пункты часто открываются вблизи старых, из-за чего у последних падает выручка, заявили партнеры WB. Компания согласилась ввести дифференцированные тарифы для новых пунктов в пилотном варианте

Фото: Андрей Любимов / РБК

Маркетплейс Wildberries (WB) согласился на предложение инициативной группы от партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) о внедрении дифференцированных тарифов для новых и старых ПВЗ, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

WB, общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» и владельцы ПВЗ провели первую рабочую встречу в рамках работы Согласительной комиссии. Она появилась 17 марта для разрешения конфликта между маркетплейсом и ПВЗ из-за новых штрафов и других спорных вопросов.

В рамках прошедшей встречи обсуждался вопрос размера тарифов при открытии новых пунктов. Партнеры WB отметили, что сейчас новые ПВЗ часто открываются очень близко к уже существующим, из-за чего у последних снижаются поток клиентов и выручка. Кроме того, бывают случаи недобросовестной конкуренции. «Рынок самовывозов сегодня сильно «перегрет», отмечается в сообщении.

Тариф — процент от оборота пункта, его размер отличается в разных регионах и в зависимости от зоны (есть приоритетная с высоким тарифом, зеленая с базовым и красная, где уже есть ПВЗ, — с пониженным). Для Москвы, соответственно по зонам, тарифы составляют 4, 2,8 или 2%, а, например, для Новосибирской области — 3,5, 2,45 и 1,75%.

«Для решения этой ситуации владельцы уже существующих ПВЗ предложили или ограничить открытие новых пунктов в непосредственной близости, или же снизить тариф для новых пунктов выдачи», — сказано в сообщении WB.

Маркетплейс заявил, что будет тестировать дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи, а после пилотного периода соберет обратную связь от новых и прежних партнеров. Работа комиссии продолжится.

Недовольство владельцев ПВЗ вызывала новая система штрафов, которую Wildberries ввел в начале марта. Согласно ей, с сотрудников пункта выдачи заказов должны удерживать полную стоимость товара, если он придет покупателю с браком или не будет соответствовать заказанному.

Владельцы ПВЗ в середине марта потребовали «справедливых условий» от онлайн-ретейлера и провели забастовку в разных городах России, некоторые пункты выдачи были закрыты. В итоге WB решил отменить 10 тыс. некорректно начисленных штрафов и приостановил назначение новых.