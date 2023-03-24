ФАС рекомендовала Wildberries создать арбитраж для споров продавцов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Онлайн-ретейлеру Wildberries нужно создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов. Это рекомендовала Федеральная антимонопольная служба на своем сайте.

В ФАС сообщили, что этот орган нужен «в ситуациях, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи».

Антимонопольное ведомство в конце 2022 года потребовало у ритейлера устранить проблемы, с которыми сталкиваются пользователи на торговой площадке. Оно провело с Wildberries второе совещание, чтобы рассмотреть результаты проделанной работы. В частности, представители онлайн-магазина сообщили о введении системы фотофиксации проведения замеров товаров с автоматической выгрузкой фотографий в личный кабинет продавца.

Материал дополняется.