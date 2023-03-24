ФАС рекомендовала Wildberries создать арбитраж для споров продавцов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 23 мар, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 23 мар, 16:46
WSJ узнала о расследовании из-за ремонта самолетов президента США Политика, 11:05
Сложность майнинга биткоина за год выросла на 70% Крипто, 11:03
Задорнов оценил влияние финансового кризиса на Россию Финансы, 11:00
Бизнес режет капзатраты. Как это повлияет на экономику — The Economist Pro, 10:59
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 10:59
ФАС рекомендовала Wildberries создать арбитраж для споров продавцов Бизнес, 10:57
Марочко сообщил об активной работе авиации Киева на купянском направлении Политика, 10:56
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Бежавшему от мобилизации офицеру ФСО дали 6,5 года колонии Политика, 10:53
Адвокат назвал местонахождение Майкла Калви Бизнес, 10:52
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:48
В НХЛ игроки снова отказались надевать радужную форму в рамках ЛГБТ-акции Спорт, 10:45
ФСБ задержала генерала таможни по делу о взятках Политика, 10:44
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 10:36
Джек Дорси за один день потерял более $500 млн Инвестиции, 10:33
Бизнес ,  
0 

ФАС рекомендовала Wildberries создать арбитраж для споров продавцов

ФАС: Wildberries необходимо создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Онлайн-ретейлеру Wildberries нужно создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов. Это рекомендовала Федеральная антимонопольная служба на своем сайте.

В ФАС сообщили, что этот орган нужен «в ситуациях, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи».

Антимонопольное ведомство в конце 2022 года потребовало у ритейлера устранить проблемы, с которыми сталкиваются пользователи на торговой площадке. Оно провело с Wildberries второе совещание, чтобы рассмотреть результаты проделанной работы. В частности, представители онлайн-магазина сообщили о введении системы фотофиксации проведения замеров товаров с автоматической выгрузкой фотографий в личный кабинет продавца.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter