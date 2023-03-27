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Bloomberg предсказал рост экспорта дизеля из России до рекордного уровня

Bloomberg: Россия поставит рекорд по экспорту дизеля в марте при 1,5 млн барр. в сутки
Если Россия сохранит темпы отгрузки дизельного топлива на экспорт на уровне 1,5 млн барр. в сутки, как это было в первые недели марта, месяц станет рекордным как минимум с 2016 года
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Экспорт дизельного топлива из России в этом месяце достигнет рекордного с 2016 года уровня, несмотря на санкции Европейского Союза, лишившие страну крупнейшего рынка сбыта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd, которая собирает данные об отгрузке дизельного топлива из российских портов.

Согласно данным этой компании, поставки дизельного топлива из России за первые 19 дней марта составили около 1,5 млн барр. в сутки. Если тенденция сохранится до конца месяца, экспорт дизельного топлива из России станет рекордным — на графике с объемами экспорта российского дизельного топлива, которое опубликовало агентство, видно, что это уже наивысший показатель за месяц как минимум с января 2016 года.

Большая часть российского экспорта дизельного топлива поставляется в Турцию. Также Россия отправляет горючее в Марокко, Бразилию, Тунис и в Саудовскую Аравию.

До начала военной операции на Украине Россия была крупнейшим поставщиком топлива в Европу. Однако после эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты и ответных мер Москвы, которая запретила поставлять нефть и нефтепродукты лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует ценовой лимит, экспорт российских энергоносителей резко сократился.

В то же время Bloomberg указывает, что планы загрузки ключевых российских портов на апрель показывают снижение экспорта по сравнению с мартовскими планами. Также, по данным агентства, растет количество топлива в плавучих хранилищах, что может говорить о снижении спроса.

Эмбарго ЕС на российские нефтепродукты — бензин, дизель, керосин, нафту и мазут — вступило в силу 5 февраля. До этого момента на страны Евросоюза приходилось более 40% российского экспорта нефтепродуктов. За два месяца до этого ЕС также ввел эмбарго на российскую нефть и установил «ценовой потолок» для нее на уровне $60 за баррель.

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Также страны ЕС договорились установить потолок цен на нефтепродукты на уровне $100 за баррель на российское дизельное топливо и $45 за баррель на мазут. Москва, в свою очередь, объявила, что не будет поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые ввели ограничения. Запрет на поставки нефти уже действует с 1 февраля, когда вступил в силу соответствующий указ президента. Сроки действия запрета на поставки российских нефтепродуктов в страны, которые установили эмбарго, должно отдельно установить правительство. При этом президент России отдельным пунктом этого указа оставил за собой право принимать специальные решения об исключении ряда поставок из действия указа.

В начале марта Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщало, что ЕС удалось заместить большую часть объемов дизельного топлива, поставлявшегося из России, за счет импорта из Саудовской Аравии, Индии, Китая и Южной Кореи. Импорт солярки из России морем сократился с 53 до 2% от всего импорта в Северо-Западную Европу, то есть на 96,2%.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
дизельное топливо ЕС санкции Россия
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