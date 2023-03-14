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Россия поставит Казахстану до 850 тыс. т дизельного топлива

Глава Минэнерго Казахстана: Россия согласилась поставить до 850 тыс. т дизельного топлива
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Казахстан договорился с Россией о поставках до 850 тыс. т дизельного топлива в текущем году. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Болат Акчулаков, передает «Голос народа».

По словам министра, Казахстан обеспечил запас, которого может хватить на сезон, но есть и «план Б» — импорт. «Мы договорились с Российской Федерацией на поставку до 850 тыс. т дизельного топлива в этом году», — заявил он.

8 марта Bloomberg со ссылкой на источники писал, что производители нефти в Казахстане прилагают большие усилия, чтобы увеличить поставки топлива в европейские страны для снижения зависимости от России. Нефтяной оператор Казахстана «КазТрансОйл» отчитывался, что в текущем первом квартале Германия должна импортировать 40 тыс. т казахстанской нефти через трубопроводы. Это почти на 90% меньше запланированного изначально. Добыча нефти в Казахстане сокращалась примерно на 100 тыс. баррелей ежедневно с конца февраля.

3 марта казахстанское мониторинговое агентство Energyprom сообщало, что дизельное топливо в республике подорожало на 15,7% за год. Сильнее всего цены выросли в Атырауской области, на 44,8%. При этом производство как бензина, так и дизтоплива увеличилось.

В феврале в Казахстане ввели запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за пределы страны.

Теги
Казахстан Минэнерго дизельное топливо Россия
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