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США заявили о падении импорта российского дизтоплива в ЕС на 96%

EIA: импорт российского дизтоплива в ЕС упал в феврале на 96%, его заместили Индия и США
После введении эмбарго на российские нефтепродукты импорт российского дизельного топлива в ЕС упал на 96,2%, сообщает EIA. По данным агентства, существенно увеличились поставки из Азии и с Ближнего Востока
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Страны Северо-Западной Европы заместили объемы дизтоплива, поставлявшегося из России, за счет наращивания импорта из Саудовской Аравии, Индии, Китая и Южной Кореи, говорится в сообщении Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

По оценке ведомства, после вступления 5 февраля санкций против российских нефтепродуктов импорт солярки из России морем сократился с 53 до 2% от всего импорта в Северо-Западную Европу, то есть на 96,2%. На таком фоне существенно увеличились поставки из других регионов.

Как указывает EIA, наибольшее увеличение импорта дизтоплива в ЕС произошло из Саудовской Аравии: в феврале поставки из королевства составили 202 тыс. барр. в сутки, в то время как с октября 2021-го по сентябрь 2022-го в среднем оттуда шло 68 тыс. барр. в сутки. Индия также увеличила экспорт со 110 тыс. барр. в сутки в среднем за аналогичный период до 161 тыс. барр. в сутки в феврале 2023-го.

Аналитики EIA отмечают, что поставки также нарастили Китай и Южная Корея, которые ранее не были его регулярными экспортерами в Европу. В феврале объем поставок из этих стран составил 119 тыс. и 45 тыс. барр. в сутки соответственно. Импорт из США увеличился до 107 тыс. барр. в сутки (с октября 2021-го по сентябрь 2022-го он составлял в среднем 43 тыс. барр. в сутки).

«Хотя цены на дизельное топливо в Северо-Западной Европе снизились, потеря России как крупного поставщика означает, что ей придется импортировать топливо из более отдаленных регионов. Неопределенная динамика спроса и предложения, а также новые обстоятельства, связанные с импортом дизельного топлива в Европу, могут привести к волатильности цен», — говорится в сообщении EIA.

До начала военной операции на Украине Россия была крупнейшим поставщиком топлива в Европу. Однако после эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты и ответных мер Москвы, которая запретила поставлять нефть и нефтепродукты лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует ценовой лимит, экспорт российских энергоносителей резко сократился.

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В январе Bloomberg писал, что на фоне антироссийских санкций Китай быстро наращивает экспорт дизельного топлива в ЕС. Как отмечает агентство, отгрузка из Китая в декабре достигла самого высокого уровня по меньшей мере с 2016 года. Также Bloomberg указывал на увеличение поставок из Индии и Саудовской Аравии.

Как следует из данных Refinitiv, которые приводит Reuters, только в феврале Россия отгрузила в направлении портов Саудовской Аравии не менее 190 тыс. т дизельного топлива. По мнению опрошенных Reuters трейдеров, российский дизель после переработки будут реэкспортировать в другие страны.

В то же время The Wall Street Journal писала о «ненасытной» скупке Северной Африкой нефтепродуктов из России, которые также затем могут быть реэкспортированы в ЕС. Порты Северной Африки стали для России «идеальным местом» для экспорта подсанкционной продукции, так как идущие из Балтийского моря российские корабли тратят на путь до них ненамного больше времени, чем до портов Европы, отмечали журналисты WSJ.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
дизельное топливо Европа санкции Саудовская Аравия США Россия дизель
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