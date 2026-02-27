Bloomberg узнал об отказе Аркадия Воложа от гражданства России

Аркадий Волож на этой неделе перестал быть гражданином России, узнал Bloomberg. Сооснователь «Яндекса» выступил с антивоенным заявлением и уехал из России несколько лет назад

Аркадий Волож (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

На этой неделе Волож получил подтверждение того, что он больше не является гражданином России, рассказал собеседник агентства. По его словам, предприниматель нацелен сосредоточиться на развитии своей голландской неооблачной компании Nebius Group NV. У миллиардера (состояние $3,3 млрд по данным Bloomberg Billionaires Index) остается израильский паспорт, сказано в статье.

Рыночная капитализация Nebius за последний год выросла почти втрое и достигла около $25 млрд. Семья Воложа контролирует около 13% компании, отмечает Bloomberg.

Nebius Group — бывшая нидерландская Yandex N.V., материнская компания «Яндекса». В 2024 году российские и международные активы интернет-гиганта были разделены. Российские активы отошли «Яндексу», акции которого сейчас торгуются на Мосбирже, а международные — Yandex N.V., которая впоследствии сменила название на Nebius Group.

Волож после начала Россией военной операции на Украине попал под санкции ЕС. После этого он покинул российскую компанию. В августе 2023 года Волож осудил боевые действия на Украине.

Летом прошлого года Yandex NV продала российские активы за $5,4 млрд. На следующий день Волож вернулся на должность гендиректора нидерландской компании, которая впоследствии была переименована в Nebius Group. Он заявил об отсутствии связей с Россией, а свой отъезд из страны и сделку с «Яндексом» сравнил с «исходом из Египта».

В сентябре 2025-го состояние Воложа за день выросло на $1 млрд благодаря резкому росту акций Nebius Group после сделки с Microsoft.

По оценке Forbes, состояние бизнесмена на февраль 2026-го составляет $3,4 млрд. Он занимает 1228 место в рейтинге самых богатых людей мира по версии этого журнала.