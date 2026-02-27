 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Bloomberg узнал об отказе Аркадия Воложа от гражданства России

Аркадий Волож на этой неделе перестал быть гражданином России, узнал Bloomberg. Сооснователь «Яндекса» выступил с антивоенным заявлением и уехал из России несколько лет назад
Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

На этой неделе Волож получил подтверждение того, что он больше не является гражданином России, рассказал собеседник агентства. По его словам, предприниматель нацелен сосредоточиться на развитии своей голландской неооблачной компании Nebius Group NV. У миллиардера (состояние $3,3 млрд по данным Bloomberg Billionaires Index) остается израильский паспорт, сказано в статье.

Рыночная капитализация Nebius за последний год выросла почти втрое и достигла около $25 млрд. Семья Воложа контролирует около 13% компании, отмечает Bloomberg.

Nebius Group — бывшая нидерландская Yandex N.V., материнская компания «Яндекса». В 2024 году российские и международные активы интернет-гиганта были разделены. Российские активы отошли «Яндексу», акции которого сейчас торгуются на Мосбирже, а международные — Yandex N.V., которая впоследствии сменила название на Nebius Group.

Волож после начала Россией военной операции на Украине попал под санкции ЕС. После этого он покинул российскую компанию. В августе 2023 года Волож осудил боевые действия на Украине.

Летом прошлого года Yandex NV продала российские активы за $5,4 млрд. На следующий день Волож вернулся на должность гендиректора нидерландской компании, которая впоследствии была переименована в Nebius Group. Он заявил об отсутствии связей с Россией, а свой отъезд из страны и сделку с «Яндексом» сравнил с «исходом из Египта».

Волож сравнил отъезд из России и продажу «Яндекса» с исходом из Египта
Политика
Аркадий Волож

В сентябре 2025-го состояние Воложа за день выросло на $1 млрд благодаря резкому росту акций Nebius Group после сделки с Microsoft.

По оценке Forbes, состояние бизнесмена на февраль 2026-го составляет $3,4 млрд. Он занимает 1228 место в рейтинге самых богатых людей мира по версии этого журнала.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Пакистан объявил «открытую войну» правительству талибов в Афганистане

Axios: Пентагон представил Трампу варианты действий против Ирана

В России создали учебник по беспилотникам для старших классов

Telegraph: Десант Британии и Франции завершает подготовку к миссии на Украине

Суд вновь рассмотрит дело пассажиров «Аэрофлота» из-за рейса на Пхукет

Реальные ставки по кредиткам в России превысили 50%
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Аркадий Волож гражданство Россия миллиардеры Яндекс Nebius Group
Аркадий Волож фото
Аркадий Волож
Бизнесмен, сооснователь «Яндекса»
11 февраля 1964 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал о планах Nebius Воложа купить ИИ-стартап Tavily
Технологии и медиа
У Аркадия Воложа появился второй суперкомпьютер
Технологии и медиа
Компания Воложа вложится в «фабрику ИИ» в Великобритании
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 17:27
Совбез назвал конфликт на границе Пакистана следствием колониализма Политика, 19:25
Бразильский рекордсмен «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру Спорт, 19:16
Тутберидзе ответила главе WADA, которому было некомфортно видеть ее на ОИ Спорт, 19:02
Тутберидзе заявила, что ждет извинений Баха за слова на Олимпиаде-2022 Спорт, 19:00
МИД Британии сообщил об отзыве дипломатов из Ирана Политика, 19:00
Прощай, электричество. Каким будет новый флагман Porsche Авто, 18:57
Что означает «открытая война» между Пакистаном и Афганистаном Политика, 18:54
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Чемпион по эндуро предположил причины пропажи туристов в Пермском крае Общество, 18:51
Тутберидзе заявила, что судьи щедро оценили Петросян на Олимпиаде Спорт, 18:50
Как поиск инсайдеров дал инсайдерам заработать еще больше на Polymarket Крипто, 18:45
Bloomberg узнал об отказе Аркадия Воложа от гражданства России Бизнес, 18:39
Экономист Михаил Задорнов дал совет, куда вложить ₽1 млн
РАДИО
 Инвестиции, 18:38
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в двух московских парках Пресс-релиз, 18:34
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30