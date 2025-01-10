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Военная операция на Украине ,  
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Волож сравнил отъезд из России и продажу «Яндекса» с исходом из Египта

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Военная операция на Украине
Сюжет
Продажа российского «Яндекса»
Продажа российской части «Яндекса» и отъезд из России были похожи на исход из Египта, рассказал Аркадий Волож. Он в 2023 году выступил с антивоенным заявлением, а в 2024-м — завершил продажу российских активов
Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Продажа «Яндекса» и отъезд из России похожи на «исход из Египта». Об этом в интервью Bloomberg рассказал основатель сервиса Аркадий Волож.

По его словам, во время продажи российской части «Яндекса» за $5,4 млрд он «не все потерял». «Они на самом деле позволили нам уйти с некоторыми вещами. Это был исход, как в Египте», — добавил Волож.

Теперь на телефоне Воложа нет приложений «Яндекса» — он рассказал, что удалил их. Также он не представляет себе возможное возвращение в Россию. «Это меня озадачивает. Я думал, что буду гораздо больше тосковать по дому», — сказал он. Волож также признался, что сейчас не читает новости. «Я не чувствую — я не знаю, это больше не мое», — сказал он и добавил, что нанял охрану после переезда.

Интервью Волож дал в новом офисе компании Nebius, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта. Разговор проходил накануне католического Рождества — и для сотрудников в здании «в нескольких минутах езды от главного аэропорта Амстердама» привезли пиццу и пиво. «Это не офис, это будет дом или клуб», — рассказал Волож. Самого предпринимателя Bloomberg описал как одетого в «итальянский свитер на молнии в стиле миллиардера», а его рабочий стол — как «скудный»: там стоял только MacBook. При этом во время интервью сотрудники Nebius постоянно проходили мимо комнаты и смотрели, не освободилась ли она.

Сделку по продаже российской части «Яндекса» нидерландская Yandex N.V. закрыла в июле 2024 года.

Условия сделки:

  • Российскую часть «Яндекса» купила российская группа — 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской Yandex N.V;
  • общая сумма сделки составила $5,4 млрд;
  • нидерландская Yandex N.V. полностью вышла из состава акционеров группы;
  • Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса»;
  • МКПАО «Яндекс» стало новой головной компанией «Яндекса», ее основной владелец — ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Другие пайщики — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова;
  • российский «Яндекс» зарегистрирован в специальном административном районе на острове Октябрьском в Калининградской области.

Аркадий Волож подпал под санкции Евросоюза в июне 2022 года, после этого он покинул все должности в основанном им «Яндексе». В конце декабря 2022 года Волож заявил, что уходит из компании. В августе 2023 года он осудил боевые действия на Украине. Президент Владимир Путин в сентябре 2023 года связал заявление сооснователя «Яндекса» по Украине с желанием «сохранить деньги и связать свою жизнь с другой страной». «Он живет в Израиле, и могу представить себе, что, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь там хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления», — заявил Путин, пожелав ему: «Ну дай бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется». Волож заявил, что выступил с заявлением спустя 18 месяцев после начала конфликта, потому что сначала ему нужно было переселить сотрудников «Яндекса».

На следующий день после продажи российской части «Яндекса» Волож вернулся на пост гендиректора нидерландской компании Yandex N.V. Он заявил об отсутствии связей с Россией.

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Аркадий Волож

Бизнесмен, сооснователь «Яндекса»
11 февраля 1964 года
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