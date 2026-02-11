Bloomberg узнал о планах Nebius Воложа купить ИИ-стартап Tavily

Аркадий Волож (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бывшая материнская компания «Яндекса» Nebius Group, которую возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, договорилась о покупке израильского разработчика ИИ-софта Tavily. Сумма сделки составит $275 млн, сообщил Bloomberg источник, знакомый с ее условиями. Официально размер сделки не раскрывается.

Tavily разрабатывает программное обеспечение для поиска и обработки актуальной информации, которую используют автономные ИИ-агенты, в том числе для задач в программировании и финансовой торговле. В рамках сделки основатель и генеральный директор компании Ротем Вайс и его команда перейдут в Nebius, говорится в материале.

Компания Nebius была выделена из «Яндекса» после продажи российских активов летом 2024 года за $5,4 млрд и последующего переименования Yandex N.V. Волож, ранее попавший под санкции ЕС и покинувший руководящие посты в «Яндексе», в марте 2024 года был исключен из санкционных списков и вернулся к управлению компанией.

Израильский стартап Tavily в 2024 году привлек $25 млн инвестиций от фондов, включая ведущую американскую венчурную компанию Insight Partners, сообщает агентство. Среди ее клиентов — американская корпорация IBM и Cohere. Tavily конкурирует с американо-канадской технологической компанией Exa Labs, поддерживаемой Nvidia.

Летом 2025 года в Nebius Group заявили о планах инвестировать £200 млн (около $270 млн) в развитие инфраструктуры ИИ в Великобритании.

Компания планирует создать в стране так называемую фабрику ИИ, развернув 4 тыс. графических процессоров Nvidia Blackwell. Проект станет первой инвестицией Nebius в Великобритании. После его реализации компания будет управлять семью ИИ-кластерами в шести странах Европы, США и на Ближнем Востоке.