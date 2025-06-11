Компания Воложа вложится в «фабрику ИИ» в Великобритании

Nebius Group сообщила о запуске нового ИИ-кластера в Великобритании. Компания Воложа инвестирует $270 млн в центры обработки данных в этой стране

Нидерландская Nebius Group (бывшее название Yandex NV), которую возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, инвестирует £200 млн (около $270 млн) в центры обработки данных искусственного интеллекта в Великобритании, сообщает The Telegraph.

Компания вложится в создание «фабрики ИИ» в стране, развернув там 4000 графических процессоров Nvidia Blackwell. Поставки начнутся в четвертом квартале 2025 года, говорится на ее сайте.

«Великобритания — это место, где ИИ создается, тестируется и внедряется в различных отраслях, от финтеха до естественных наук. Работая в этой стране, мы становимся ближе к стартапам, исследователям и руководитемям предприятий, формирующим будущее», — заявил Волож.

Это первая инвестиция Nebius в Великобритании, в результате которой компания будет оперировать семью ИИ-кластерами в шести странах Европы, США и Ближнего Востока.

Волож после начала полномасштабных военных действий на Украине попал под санкции Евросоюза, после чего покинул все должности в основанном им «Яндексе». В марте 2024 года Евросоюз исключил его из черных списков. Как писал Reuters, санкции признали «неоправданными с юридической точки зрения», в том числе после его антивоенного заявления от августа 2023-го. Летом прошлого года Yandex NV продала российские активы за $5,4 млрд, а Волож вернулся на должность гендиректора нидерландской компании, которая была переименована в Nebius Group. Он заявил об отсутствии связей с Россией, а свой отъезд из страны и сделку с «Яндексом» сравнил с «исходом из Египта». Forbes оценивает состояние Воложа в $2 млрд.

Ранее на этой неделе о планах инвестировать в Великобританию объявил глава NVIDIA Дженсен Хуан, назвав страну «замечательным местом» для этих целей. По его мнению, Британии «не хватает только одного» — суверенной ИИ-инфраструктуры.

В начале года премьер-министр Кир Стармер представил план по стимулированию сектора ИИ в Великобритании, который должен создать более 13 тыс. рабочих мест благодаря инвестициям в размере £14 млрд.