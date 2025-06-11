У Аркадия Воложа появился второй суперкомпьютер

ISEG 2 занял 13-е место в рейтинге TOP500. Его мощность на пике составляет 338,49 петафлопса, а общее количество ядер достигает 718,848. Первый суперкомпьютер компании ISEG дебютировал в рейтинге в ноябре 2023 года

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Нидерландская Nebius Group (бывшее название — Yandex NV), которую возглавляет сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, обзавелась вторым суперкомпьютером. Это следует из информации, представленной в очередном рейтинге самых производительных компьютеров в мире проекта TOP500. Эти данные подтвердила Nebius в своем аккаунте в X.

TOP500 — проект по составлению рейтинга и описанию 500 наиболее мощных суперкомпьютеров мира, о которых известно общественности. Он был запущен в 1993 году. Дважды в год (в июне и ноябре) проект публикует актуальный перечень суперкомпьютеров.

Речь идет о суперкомпьютере ISEG 2, мощность которого на пике составляет 338,49 петафлопса. Общее количество ядер достигает 718,848. Компьютер оснащен центральным процессором Intel Xeon Platinum 8468 с 48 ядрами и 96 потоками, а также видеокартой Nvidia H200 Tensor Core GPU. Для высокопроизводительных вычислений он использует высокоскоростную коммутируемую компьютерную сеть InfiniBand NDR400 interconnect на базе NVIDIA Quantum-2 с пропускной способностью до 400 Гбит/с.

Суперкомпьютер занял в рейтинге 13-е место по производительности.

Nebius сообщила в X, что система ISEG 2 расположена в Исландии. «Ее дебют в рейтинге тop-500 на 13-м месте сделал ISEG 2 самым мощным коммерчески доступным суперкомпьютером в Европе и вторым по мощности из наиболее производительных коммерческих систем в мире», — говорится в сообщении.

Первый суперкомпьютер Nebius ISEG, названный в честь сооснователя «Яндекса» Ильи Сегаловича, впервые появился в рейтинге TOP500 в ноябре 2023 года. Тогда он занял 16-ю строчку. Система мощностью 86,79 петафлопса была построена в бывшем дата-центре «Яндекса» в Финляндии. В июньском рейтинге TOP500 ISEG расположился на 39-м месте.