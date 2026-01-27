Reuters узнал условие Chevron для покупки активов ЛУКОЙЛа в Ираке

Chevron требует от Ирака увеличить прибыльность месторождения «Западная Курна-2» для его покупки, пишет Reuters. 75% в проекте принадлежит ЛУКОЙЛу. По данным Reuters, у «Западной Курны-2» одна из самых низких прибылей в Ираке

Фото: Adwo / Shutterstock

Американская Chevron ведет с министерством нефти Ирака переговоры об улучшении условий контракта на покупку одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений «Западная Курна-2», 75% которого принадлежат ЛУКОЙЛу, сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией.

В начале января управление месторождением «Западная Курна-2» передали иракской госкомпании Basra Oil Company. Представители компании сообщили Reuters, что она взяла на себя управление месторождением на 12 месяцев, ожидая решения вопроса о собственности.

По словам источников, Chevron добивается повышения доходности месторождения. Два собеседника агентства добавили, что любая сделка на новых условиях потребует одобрения иракского правительства. Источники Reuters в отрасли говорят, что «Западная Курна-2» приносит одну из самых низких прибылей среди всех иракских контрактов.

Агентство отмечает, что на это месторождение приходится почти 10% добычи в Ираке и около 0,5% мировых поставок нефти. Кроме того, пишет Reuters, Ирак не смог достичь повышения производственных мощностей до 9-12 млн баррелей в сутки, как обещал после окончания войны 2003-2011 годов: добыча нефти в стране увеличилась до более чем 4 млн баррелей в сутки с примерно 2,5 млн баррелей до вторжения США.

В Chevron заявили Reuters, что не комментируют коммерческие вопросы. «Chevron обладает разнообразным портфелем геологоразведочных и производственных работ по всему миру и продолжает оценивать потенциальные возможности, — сказал представитель компании. — Во всей своей деятельности Chevron руководствуется кодексом деловой этики и соблюдает законы и нормативные акты, применимые к нашему бизнесу».

Министерство нефти Ирака сообщило агентству, что переговоры с Chevron продолжаются и «многие детали остаются в стадии обсуждения».

РБК направил запрос к компании «ЛУКОЙЛ».

«Западная Курна-2» — одно из крупнейших в мире месторождений на юге Ирака, изначальные запасы составляют около 14 млрд барр. Разработка ведется на основе контракта, подписанного ЛУКОЙЛом в январе 2010 года. Российской компании в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской North Oil Company. По условиям соглашения, затраты по всему проекту финансирует ЛУКОЙЛ, а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.

После введения санкций Великобритании и США в отношении ЛУКОЙЛа и его «дочек» в октябре прошлого года, компания решила продать свои зарубежные активы. Минфин США выдал лицензию на проведение соответствующих сделок, ее неоднократно продлевали, в последний раз — до 28 февраля.

В ноябре 2025-го Reuters сообщил, что Chevron среди прочих компаний рассматривает возможность покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа. В январе Financial Times узнала, что Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединяются для участия в торгах по покупке международных активов ЛУКОЙЛА, чья общая стоимость оценивается в $22 млрд. Компании планируют разделить имущество в случае заключения сделки, уточнила газета.

В ноябре прошлого года Reuters писал, что российская компания объявила форс-мажор на месторождении «Западная Курна-2» из-за осложнения работы в связи с санкциями. По словам собеседников Reuters, Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью ЛУКОЙЛу.

По данным агентства, российская компания уведомила иракское министерство нефти о наличии обстоятельств, которые мешают компании продолжать работу на месторождении. Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, ЛУКОЙЛ полностью выйдет из проекта, рассказал один из источников агентства в иракской нефтяной отрасли.