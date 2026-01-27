 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Reuters узнал условие Chevron для покупки активов ЛУКОЙЛа в Ираке

Сюжет
Война санкций
Chevron требует от Ирака увеличить прибыльность месторождения «Западная Курна-2» для его покупки, пишет Reuters. 75% в проекте принадлежит ЛУКОЙЛу. По данным Reuters, у «Западной Курны-2» одна из самых низких прибылей в Ираке
Chevron CVX $167,5 +0,47% Купить
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 280 +0,18% Купить
Фото: Adwo / Shutterstock
Фото: Adwo / Shutterstock

Американская Chevron ведет с министерством нефти Ирака переговоры об улучшении условий контракта на покупку одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений «Западная Курна-2», 75% которого принадлежат ЛУКОЙЛу, сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией.

В начале января управление месторождением «Западная Курна-2» передали иракской госкомпании Basra Oil Company. Представители компании сообщили Reuters, что она взяла на себя управление месторождением на 12 месяцев, ожидая решения вопроса о собственности.

По словам источников, Chevron добивается повышения доходности месторождения. Два собеседника агентства добавили, что любая сделка на новых условиях потребует одобрения иракского правительства. Источники Reuters в отрасли говорят, что «Западная Курна-2» приносит одну из самых низких прибылей среди всех иракских контрактов.

Агентство отмечает, что на это месторождение приходится почти 10% добычи в Ираке и около 0,5% мировых поставок нефти. Кроме того, пишет Reuters, Ирак не смог достичь повышения производственных мощностей до 9-12 млн баррелей в сутки, как обещал после окончания войны 2003-2011 годов: добыча нефти в стране увеличилась до более чем 4 млн баррелей в сутки с примерно 2,5 млн баррелей до вторжения США.

В Chevron заявили Reuters, что не комментируют коммерческие вопросы. «Chevron обладает разнообразным портфелем геологоразведочных и производственных работ по всему миру и продолжает оценивать потенциальные возможности, — сказал представитель компании. — Во всей своей деятельности Chevron руководствуется кодексом деловой этики и соблюдает законы и нормативные акты, применимые к нашему бизнесу».

Министерство нефти Ирака сообщило агентству, что переговоры с Chevron продолжаются и «многие детали остаются в стадии обсуждения».

РБК направил запрос к компании «ЛУКОЙЛ».

«Западная Курна-2» — одно из крупнейших в мире месторождений на юге Ирака, изначальные запасы составляют около 14 млрд барр. Разработка ведется на основе контракта, подписанного ЛУКОЙЛом в январе 2010 года. Российской компании в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской North Oil Company. По условиям соглашения, затраты по всему проекту финансирует ЛУКОЙЛ, а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.

FT узнала о планах Chevron и Quantum поделить активы ЛУКОЙЛа на $22 млрд
Политика

После введения санкций Великобритании и США в отношении ЛУКОЙЛа и его «дочек» в октябре прошлого года, компания решила продать свои зарубежные активы. Минфин США выдал лицензию на проведение соответствующих сделок, ее неоднократно продлевали, в последний раз — до 28 февраля.

В ноябре 2025-го Reuters сообщил, что Chevron среди прочих компаний рассматривает возможность покупки зарубежных активов ЛУКОЙЛа. В январе Financial Times узнала, что Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединяются для участия в торгах по покупке международных активов ЛУКОЙЛА, чья общая стоимость оценивается в $22 млрд. Компании планируют разделить имущество в случае заключения сделки, уточнила газета.

В ноябре прошлого года Reuters писал, что российская компания объявила форс-мажор на месторождении «Западная Курна-2» из-за осложнения работы в связи с санкциями. По словам собеседников Reuters, Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью ЛУКОЙЛу.

По данным агентства, российская компания уведомила иракское министерство нефти о наличии обстоятельств, которые мешают компании продолжать работу на месторождении. Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, ЛУКОЙЛ полностью выйдет из проекта, рассказал один из источников агентства в иракской нефтяной отрасли.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЦРУ планирует постоянное присутствие США в Венесуэле — CNN

Во Франции резко ответили генсеку НАТО на слова о беспомощности Европы без США

Дума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет

«ЕП» узнала, что Зеленский обсудил уголовное дело против Лукашенко

Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России

Венгрия и Словакия совместно подадут в суд из-за запрета ЕС газа из России
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Яна Баширова
Chevron Ирак ЛУКОЙЛ Западная Курна-2 месторождение
Материалы по теме
Ирак передал своей компании управление месторождением с долей ЛУКОЙЛа
Политика
Bloomberg узнал о подвешенном состоянии владельцев заправок ЛУКОЙЛа в США
Политика
Reuters назвал вероятного покупателя зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 90,93 (+0,65) Инвестиции, 27 янв, 17:48 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 76,55 (+0,54) Инвестиции, 27 янв, 17:48
МВД будет обмениваться с органами образования данными детей мигрантов Общество, 00:05
Сотовые операторы прекратили маркировать звонки из крупных банков Финансы, 00:02
Компании заложили в бизнес-планы инфляцию под 10%. Как ответит ЦБПодписка на РБК, 00:01
Минздрав обязал обеспечивать беременным два визита к психологу Общество, 00:00
Ректор ГИТИСа оценил назначение Богомолова в школу-студию МХАТ Общество, 27 янв, 23:42
Захарова обвинила Навроцкого в «глумлении над памятью жертв Холокоста» Политика, 27 янв, 23:33
Reuters узнал условие Chevron для покупки активов ЛУКОЙЛа в Ираке Бизнес, 27 янв, 23:15
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Нетаньяху заявил, что в Газе не будет палестинского государства Политика, 27 янв, 23:00
В Мурманской области сняли режим ЧС после блэкаута Общество, 27 янв, 22:56
В Петербурге прошел салют в честь годовщины снятия блокады. Видео Общество, 27 янв, 22:34
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 27 янв, 22:30
Нацсобрание Франции отклонило два вотума недоверия правительству Лекорню Политика, 27 янв, 22:17
Власти расширят критерии получения статуса ветерана боевых действий Политика, 27 янв, 22:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 27 янв, 22:03