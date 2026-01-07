FT узнала о планах Chevron и Quantum Energy Partners купить активы ЛУКОЙЛ

В случае достижения сделки Chevron и Quantum планируют разделить активы ЛУКОЙЛ между собой, узнала газета

Компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединяются для участия в торгах по покупке зарубежных активов российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ, оценка которых составляет $22 млрд, сообщила в среду газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным FT, в случае достижения сделки Chevron и Quantum планируют разделить активы ЛУКОЙЛ между собой.

Chevron Corporation — одна из крупнейших в мире интегрированных энергетических компаний. Ее деятельность охватывает все звенья нефтяного бизнеса — от геологоразведки и добычи нефти до переработки, транспортировки и сбыта нефтепродуктов. Производственно-коммерческие подразделения компании действуют более чем в 120 странах мира. В портфеле ее активов бренды Chevron, Texaco и Caltex, под каждым из них работают сети АЗС в Европе и США. Quantum Energy Partners — частная инвестиционная группа, специализирующаяся на энергетической отрасли. Компания фокусируется на всей цепочке создания ценности в энергетике, включая нефть и газ, энергетическую инфраструктуру, тепловую энергию и возобновляемые источники, декарбонизацию и энергетические технологии.

Как сообщало Reuters в ноябре 2025 года, Chevron изучает возможность приобретения зарубежных активов ЛУКОЙЛ. Агентство также писало в середине декабря того же года, что саудовская компания Midad Energy стала одним из основных претендентов на покупку международных активов российской нефтяной компании.

ЛУКОЙЛ решил продать свои зарубежные активы, после того как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и другой крупной российской нефтяной компании «Роснефть». Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Позднее американский Минфин выдал лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса ЛУКОЙЛа.

Москва считает санкции незаконными. Президент России Владимир Путин сказал, комментируя новые санкции, что их введение будет носить для страны «серьезный» характер и «иметь определенные последствия», но существенно не скажется на «экономическом самочувствии» государства.