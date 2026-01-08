 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Ирак передал своей компании управление месторождением с долей ЛУКОЙЛа

Сюжет
Война санкций
После наложения санкций США и Великобритании российская компания ЛУКОЙЛ потеряла возможность управлять одним из крупнейших в мире месторождений нефти. Власти Ирака передали это право местной компании
Фото: Essam al-Sudani / Shutterstock
Фото: Essam al-Sudani / Shutterstock

Совет министров Ирака передал местной компании Basra Oil Company право на проведение операций на крупном нефтяном месторождении «Западная Курна-2», сообщает иракское агентство INA.

Доля в управлении этим месторождением принадлежит российской компании ЛУКОЙЛ, против которой ввели санкции Соединенные Штаты и Великобритания.

«Совет министров одобрил поручение компании Basra Oil Company управлять нефтяными операциями на месторождении «Западная Курна-2» в соответствии с положениями сервисного и девелоперского контракта», — говорится в сообщении.

«Западная Курна-2» — одно из крупнейших в мире месторождений на юге Ирака, изначальные запасы составляют около 14 млрд барр. Разработка ведется на основе контракта, подписанного ЛУКОЙЛом в январе 2010 года. Российской компании в проекте принадлежит 75%, остальные 25% у иракской North Oil Company. По условиям соглашения, затраты по всему проекту финансирует ЛУКОЙЛ, а North Oil Company не несет затрат, получая только свою долю в вознаграждении.

В октябре 2025 года сначала Великобритания, а потом и США ввели санкции против ЛУКОЙЛа. В ноябре 2025 года Reuters сообщил, что ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на месторождении «Западная Курна-2», после того как западные санкции осложнили работу компании. По словам собеседников агентства, Ирак прекратил все платежи наличными и нефтью ЛУКОЙЛу.

По данным Reuters, до этого ЛУКОЙЛ официальным письмом уведомил Министерство нефти Ирака о том, что существуют обстоятельства, которые мешают компании продолжать работу на месторождении. Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, ЛУКОЙЛ полностью выйдет из проекта, рассказал один из источников агентства в иракской нефтяной отрасли.

РБК направил запрос в компанию ЛУКОЙЛ.

В декабре 2025 года Министерство нефти Ирака начало переговоры с американскими компаниями для передачи одной из них в управление «Западной Курны-2». «Передача управления нефтяным месторождением «Западная Курна-2» американской нефтяной компании отвечала бы взаимным интересам, способствовала бы стабильности мировых рынков и обеспечила бы непрерывность добычи иракской нефти, сохранение доли рынка и национальных доходов», — сообщило тогда ведомство.

В министерстве пояснили, что права на разработку будут предоставлены компании, которая победит в конкурсе.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Владислав Гордеев
При участии
Виктория Хабарова
ЛУКОЙЛ Ирак Западная Курна-2 санкции
