Ближневосточная нефть рекордно подорожала из-за антироссийских санкций

Спред между нефтью Brent и Dubai, на бирже ICE Futures Europe, расширился до самого большого значения с 2015 года: хотя вторая обычно продается со скидкой, сейчас ее стоимость превышает цену эталона более чем на $2

Фото: Kamran Jebreili / AP / ТАСС

Цены на нефть с Ближнего Востока поднялись до крайне высоких значений на фоне ужесточения санкций против российской нефтяной отрасли из-за стремления импортеров, таких как Китай и Индия, быстро заместить прежние объемы закупок. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, отмечает издание, спред (разброс между лучшими ценами в заявках на продажу и покупку) между марками нефти Brent и Dubai, на бирже ICE Futures Europe, расширился до самого большого значения с 2015 года. Стоимость нефти марки Dubai превысила цену на Brent более чем на $2, хотя еще три месяца назад на нее давалась скидка в $1,43 по сравнению с эталоном.

Обычно нефть из ОАЭ продается со скидкой в сравнении с эталоном, поскольку ее переработка в готовый продукт, такой как бензин и дизельное топливо, обходится покупателям дороже, отмечает Bloomberg. Однако ажиотаж среди импортеров из Индии и Китая спровоцировал резкий рост цен, пишет агентство.

США 10 января ввели «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора. В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью. Также под санкциями оказалось более 180 танкеров (кроме нефтетанкеров это ледокол, суда снабжения и несколько СПГ-танкеров), которые власти США считают частью «теневого флота» России.

США отдельно запретили оказывать «нефтяные услуги» любым лицам, находящимся в России. Под ними подразумеваются в том числе услуги, относящиеся к разведке, бурению, заканчиванию скважин, нефтепереработке, хранению, сбыту нефти и нефтепродуктов, а также услуги, связанные с природным газом как побочным продуктом при добыче нефти.

Эта часть ограничений вступит в силу 27 февраля. Замминистра нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн подтвердил, что Соединенные Штаты потребовали cгрузить нефть из России с попавших под санкции танкеров до этой даты. В то же время Индия выразила готовность и дальше покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже $60 за баррель, установленной западными странами, и без участия российских компаний и судов, на которые наложены санкции.

Импорт Китаем сырой нефти из России в 2024 году стал рекордным. Bloomberg писал, что китайские нефтяные компании решили срочно закупить топливо на Ближнем Востоке, в Африке и Америке из-за ожидания перебоев с поставками после введения новых антироссийских санкций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вскоре после введения санкций сказал, что маршруты поставок «просто так перерубить невозможно»: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут. Он подчеркнул, что Москва будет искать варианты для минимизации последствий санкций.