 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Ближневосточная нефть рекордно подорожала из-за антироссийских санкций

Цены на нефть с Ближнего Востока побили рекорд на фоне санкций против России
Сюжет
Война санкций
Спред между нефтью Brent и Dubai, на бирже ICE Futures Europe, расширился до самого большого значения с 2015 года: хотя вторая обычно продается со скидкой, сейчас ее стоимость превышает цену эталона более чем на $2
BRENT BRENT $77,61 -0,75%
Фото: Kamran Jebreili / AP / ТАСС
Фото: Kamran Jebreili / AP / ТАСС

Цены на нефть с Ближнего Востока поднялись до крайне высоких значений на фоне ужесточения санкций против российской нефтяной отрасли из-за стремления импортеров, таких как Китай и Индия, быстро заместить прежние объемы закупок. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, отмечает издание, спред (разброс между лучшими ценами в заявках на продажу и покупку) между марками нефти Brent и Dubai, на бирже ICE Futures Europe, расширился до самого большого значения с 2015 года. Стоимость нефти марки Dubai превысила цену на Brent более чем на $2, хотя еще три месяца назад на нее давалась скидка в $1,43 по сравнению с эталоном.

Обычно нефть из ОАЭ продается со скидкой в сравнении с эталоном, поскольку ее переработка в готовый продукт, такой как бензин и дизельное топливо, обходится покупателям дороже, отмечает Bloomberg. Однако ажиотаж среди импортеров из Индии и Китая спровоцировал резкий рост цен, пишет агентство.

Посол Индии ответил на вопрос о покупке нефти с танкеров «теневого флота»
Политика
Винай Кумар

США 10 января ввели «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора. В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью. Также под санкциями оказалось более 180 танкеров (кроме нефтетанкеров это ледокол, суда снабжения и несколько СПГ-танкеров), которые власти США считают частью «теневого флота» России.

США отдельно запретили оказывать «нефтяные услуги» любым лицам, находящимся в России. Под ними подразумеваются в том числе услуги, относящиеся к разведке, бурению, заканчиванию скважин, нефтепереработке, хранению, сбыту нефти и нефтепродуктов, а также услуги, связанные с природным газом как побочным продуктом при добыче нефти.

Эта часть ограничений вступит в силу 27 февраля. Замминистра нефти и природного газа Индии Панкадж Джайн подтвердил, что Соединенные Штаты потребовали cгрузить нефть из России с попавших под санкции танкеров до этой даты. В то же время Индия выразила готовность и дальше покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже $60 за баррель, установленной западными странами, и без участия российских компаний и судов, на которые наложены санкции.

Импорт Китаем сырой нефти из России в 2024 году стал рекордным. Bloomberg писал, что китайские нефтяные компании решили срочно закупить топливо на Ближнем Востоке, в Африке и Америке из-за ожидания перебоев с поставками после введения новых антироссийских санкций.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вскоре после введения санкций сказал, что маршруты поставок «просто так перерубить невозможно»: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут. Он подчеркнул, что Москва будет искать варианты для минимизации последствий санкций.

Читайте РБК в Telegram.

Глава МИД Польши пошутил по поводу итогов выборов в Белоруссии

Умер племянник Олега Янковского

Названы новые размеры маткапитала и правила его траты

Бывшую звезду сборной Бельгии задержали по делу о контрабанде кокаина

Цены на аренду жилья снизились на 8-12%

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Названы регионы России, где изменился коэффициент ОСАГО

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
нефть Brent Ближний Восток
Материалы по теме
Посол Индии ответил на вопрос о покупке нефти с танкеров «теневого флота»
Политика
Индия назвала срок слива нефти из России с попавших под санкции танкеров
Политика
Чехия со второго квартала увеличит поставки нефти в обход России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 18:07
Politico узнало, что Трамп избегает общения с властями ЕСПолитика, 20:50
Минюст Италии подтвердил взятие в плен ВСУ итальянца из армии РоссииПолитика, 20:47
Президент Бразилии принял приглашение на празднование 80-летия ПобедыПолитика, 20:43
В Ингушетии нашли подпольную майнинг-ферму из 334 устройствОбщество, 20:36
Президент Польши призвал демонтировать «Северные потоки»Политика, 20:24
Молодежную сборную России не допустили к Евро-2027 и ОлимпиадеСпорт, 20:20
Ближневосточная нефть рекордно подорожала из-за антироссийских санкцийБизнес, 20:19
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
СПБ Биржа приостановила прием заявок на покупку и продажу всех бумагИнвестиции, 20:16
В многоквартирном доме в Балашихе взорвался газовый баллонОбщество, 20:09
Суд продлил арест сооснователю «Смысловых галлюцинаций»Общество, 20:07
В России разработали минимальные требования к отделке квартир. ПереченьНедвижимость, 20:05
«Таких спокойных выборов еще не было». Как Белоруссия избирала ЛукашенкоПолитика, 20:01
Каллас заявила о движении фронта на Украине на западПолитика, 20:00
ПСБ зарегистрируется в Ярославской области до конца мартаПресс-релиз, 19:56