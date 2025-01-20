Китай импортировал рекордные 108,5 млн т нефти из России в 2024 году

Импорт Китаем сырой нефти из России стал рекордным в 2024 году

В 2024 году Китай закупил у России рекордные 108,5 млн т сырой нефти. После объявления санкций США Пекин решил срочно закупать топливо на Ближнем Востоке, в Африке и Америке

Фото: Ma Ke / XinHua / Global Look Press

Китайский импорт сырой нефти из России, включая трубопроводные и морские поставки, по итогам 2024 года достиг рекордных 108,5 млн т, что на 1% больше показателей 2023-го, пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

Как отмечает агентство, поставки были востребованы как со стороны частных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), так и государственных нефтяных компаний Китая.

Импорт Китая из Саудовской Аравии — крупнейшего производителя в ОПЕК — составил 78,64 млн т, что на 9% меньше показателей 2023 года, из-за более дешевой нефти России и Ирана.

Общий объем китайского импорта сырой нефти снизился на 1,9% в прошлом году на фоне замедления экономического роста и высокого спроса на топливо.

10 января США ввели «самые значительные за все время» санкции против энергетического сектора России, под действие которых попали, в частности, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании, более 180 судов, которые Вашингтон счел «теневым флотом» для поставок нефти, а также осуществлявшие страхование морских перевозок «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».

Спустя несколько дней Reuters сообщал об остановке у берегов Китая, России и Сингапура порядка 65 нефтяных танкеров. По данным Bloomberg, Пекин отказался принимать три судна — Huihai Pacific, Mermar и Olia — с более чем 2 млн барр. нефти, которые вышли с Дальнего Востока. Из-за опасений возможных перебоев с поставками из России и Ирана Китай планирует срочно закупить сырую нефть с Ближнего Востока и из Африки, а также из Северной и Южной Америки, писало агентство со ссылкой на трейдеров. Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены.