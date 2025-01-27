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Война санкций ,  
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Посол Индии ответил на вопрос о покупке нефти с танкеров «теневого флота»

Посол Индии ответил на вопрос о покупке нефти с танкеров «теневого флота» России
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Война санкций

Частные индийские компании, а не правительство Индии будут принимать решение о закупке российской нефти в условиях американских санкций. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил посол Индии в России Винай Кумар.

Журналист задал дипломату вопрос, прекратит ли Индия закупки российской нефти, поставляемой «теневым флотом», из-за санкций США.

«Мы живем в сложные времена, в которые, мягко говоря, не так легко что-то предсказать. Но как бы ни развивалась ситуация, одно могу сказать твердо: Индия будет продолжать уделять приоритетное внимание энергетической безопасности, обеспечению себя стабильной, доступной и устойчивой энергией», — ответил посол.

Кумар также добавил, что президент России Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Нарендры Моди посетить Индию для проведения 23-го ежегодного российско-индийского саммита в 2025 году. «На данном этапе говорить о конкретных сроках преждевременно — подходящая дата визита будет согласована по дипломатическим каналам», — отметил посол.

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В январе США ввели санкции против 183 судов, которые «являются частью теневого флота» для перевозки нефти или принадлежат российским компаниям. Это суда под флагами России, Панамы, Барбадоса, Габона. Среди них не только нефтяные танкеры, но и пассажирские суда, суда снабжения и другие.

После этого агентство Bloomberg сообщило, что Индия откажет в разгрузке танкерам, на которые распространяются санкции США. Исключением будут суда, зафрахтованные до 10 января при условии, что они разгрузятся до 12 марта.

Россия считает западные санкции незаконными и требует их отмены — это одно из условий начала мирных переговоров с Украиной.

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