Bloomberg рассказал, как Samsung и TSMC «ударили по амбициям» Байдена

Перенос сроков запуска заводов Samsung и TSMC в США «ударил по амбициям» Байдена, который рассчитывал насытить внутренний рынок полупроводников. Теперь заводы, вероятно, откроются после выборов в США, пишет Bloomberg

Фото: Dimas Ardian / Getty Images

Южнокорейская Samsung Electronics Co. и тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) решили отложить старт производств на своих заводах в США до 2025 года, чем «нанесли еще один удар по амбициям» администрации президента Джо Байдена по увеличению внутреннего рынка полупроводников, пишет Bloomberg.

Массовое производство на заводе Samsung в Тейлоре, штат Техас, строительство которого обошлось компании в $17 млрд, должно было начаться во втором квартале этого года, однако в итоге было отложено на 2025 год. TSMC также сдвинула сроки начала производства на своем заводе полупроводников в Аризоне из-за нехватки опытных строителей и техников по установке оборудования. Компания планировала вложить в строительство завода до $40 млрд.

Как отмечает Bloomberg, любая задержка на американских площадках, которыми управляют два ведущих мировых производителя чипов, является неудачей в реализации «грандиозного плана» Байдена по увеличению производства полупроводников в США. Изменения в планах TSMC и Samsung, вероятно, означают, что их новые заводы могут быть запущены в эксплуатацию только после президентских выборов в США.

После глобального дефицита полупроводников, начавшегося в 2021 году из-за эпидемии COVID-19, Байден подписал законопроект о предоставлении субсидий в размере $52,7 млрд для производства полупроводников в США. В частности, они будут предоставлены американским компаниям Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices.

Кроме того, администрация Байдена прошлой осенью ввела ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Экспорт продукции, изготовленной с использованием американских технологий, для производства вычислений с использованием искусственного интеллекта возможен только по специальной лицензии, выданной властями США. На таких же условиях ограничивается сотрудничество граждан США с китайскими производителями чипов. Также были ограничены поставки Китаю оборудования и технологий, которые тот мог бы использовать для создания своих чипов.

Китай критикует санкционную политику США, называя ее «экономическим принуждением и односторонним запугиванием». «Соединенные Штаты должны немедленно исправить свою ошибочную практику и прекратить необоснованное давление на китайские компании», — заявляло китайское Минторговли.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Вместе с этим Китай сам накладывает ограничения в этой сфере. Летом Пекин ввел экспортный контроль на галлий и германий, необходимые для производства полупроводников. До этого Китай также запретил операторам критической инфраструктуры закупать продукцию у американского производителя чипов и микросхем Micron Technology, объяснив это «представляющими угрозу национальной безопасности проблемами с продуктами» компании.