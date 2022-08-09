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Байден подписал закон об инвестициях в чипы для конкуренции с Китаем

Закон о предоставлении субсидий на $52,7 млрд американским производителям чипов направлен на «укрепление американского производства, цепочек поставок и национальной безопасности», указали в Белом доме
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении субсидий в размере $52,7 млрд для производства полупроводников и исследования в этой отрасли. Закон должен сделать США более конкурентоспособными по сравнению с Китаем в этой области, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Будущее будет создано в Америке», — заявил Байден на подписании законопроекта, назвав эту меру «инвестицией, которая раз в поколение совершается в самой Америке» (цитата по Reuters). На подписании присутствовали руководители компаний Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices.

По данным Белого дома, новый закон нацелен на «укрепление американского производства, цепочек поставок и национальной безопасности, а также будет способствовать инвестициям в исследования и разработки, науку и технологии».

«Америка изобрела полупроводник, но сегодня производит около 10% мировых поставок — и ни одного из самых передовых чипов. Вместо этого мы полагаемся на Восточную Азию, на которую приходится 75% мирового производства. Закон о чипах и науке откроет дополнительные сотни миллиардов долларов для частных инвестиций в полупроводники по всей стране, включая производство, необходимое для национальной обороны и критических секторов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Параллельно с принятием законопроекта Micron объявил об инвестициях в размере $40 млрд в производство микросхем, которые создадут до 40 тыс. новых рабочих мест в США. Qualcomm и GlobalFoundries объявили о новом партнерстве, которое предполагает инвестиции в размере $4,2 млрд в производство микросхем и расширение предприятия GlobalFoundries в Нью-Йорке.

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Фото:Mark Wilson / Getty Images

В настоящее время ведущими производителями полупроводников в мире являются тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейская Samsung. Первая занимает 54% рынка, вторая — 17%.

В июле Bloomberg сообщил, что за 2021 год производители чипов в Китае показали наибольший рост внутри отрасли по сравнению с другими странами. Как подсчитало агентство, 19 из 20 наиболее быстро растущих производителей чипов в мире за последние четыре квартала оказались из КНР в сравнении с восемью за тот же период в прошлом году.

Bloomberg отмечал, что рост показателей демонстрирует, как напряженность в отношениях Китая и США трансформирует отрасль производства полупроводников. В 2020 году Вашингтон начал ограничивать продажу американских технологий китайским компаниям, что сдерживало их рост, но в то же время стимулировало производство. В итоге китайскими производителями заинтересовались крупные западные компании. Например, в конце марта Apple начала рассматривать китайскую компанию Yangtze Memory Technologies как возможного поставщика флеш-памяти для своих iPhone.

На руку китайским компаниям также сработали дефицит чипов и сокращение объемов производства у крупнейших компаний. Как пишет Bloomberg, крупнейшие игроки отрасли SMIC и Hua Hong Semiconductor смогли сохранить практически полную загрузку своих заводов в Шанхае, несмотря на то что пандемия COVID-19 парализовала многие производства и цепочки поставок по всему миру.
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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
чипы Джо Байден США Китай микропроцессор
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