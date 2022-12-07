TSMC увеличит инвестиции в строительство заводов в США до $40 млрд

Завод TSMC в Аризоне начнет работу в 2024 году, а к 2026 году сможет производить самые современные на сегодняшний день 3-нм чипы. Председатель правления TSMC отметил, что после открытия заводов доход компаниии вырастет в 4 раза

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Тайваньский производитель чипов и микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) увеличит до $40 млрд запланированные ранее инвестиции в строительство двух новых заводов в штате Аризона (США), сумма станет одной из крупнейших инвестиций в истории Соединенных Штатов. Об этом сообщает Rеuters со ссылкой на заявление председателя TSMC Марка Лю.

Лю оценил годовой доход TSMC в $10 млрд, однако уточнил, что после открытия новых заводов в США доход компании может вырасти до $40 млрд в год. Он также отметил, что завод в Аризоне готовится уже в 2024 году начать выпуск чипов по технологическому процессу N4, а с 2026 года завод начнет производство еще более передовых 3-нм чипов. Расширение производства даст 10 тыс. новых рабочих мест дополнительно к тем 10 тыс., которые задействованы уже сейчас, добавил председатель TSMC.

По данным агентства, на решение об увеличении почти в три раза суммы изначальных инвестиций в проект повлиял президент США Джо Байден, который ранее провел переговоры с тайваньскими партнерами.

TSMC — крупнейший в мире производитель чипов (около 50% от мирового рынка в производстве 28-65 нм компонентов и 90% — в производстве 5-10 нм чипов). Более 70% доходов компания по итогам 3 квартала 2022 года заработала в Северной Америке, в то время как доходы в Китае за тот же период составили 8%.

После глобального дефицита полупроводников, начавшегося в 2021 году из-за эпидемии COVID-19, Байден подписал законопроект о предоставлении субсидий в размере $52,7 млрд для производства полупроводников в США. Субсидии, в частности, будут предоставлены американским компаниям Micron, Intel, Lockheed Martin, HP и Advanced Micro Devices.

Кроме этого, администрация Байдена в октябре ввела ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Экспорт продукции, изготовленной с использованием американских технологий, для производства вычислений с использованием искусственного интеллекта возможен только по специальной лицензии, выданной властями США. На таких же условиях ограничивается сотрудничество граждан США с китайскими производителями чипов. Также ограничены поставки Китаю оборудования и технологий, которые он мог бы использовать для создания своих чипов.

По мнению опрошенных FT экспертов, новые меры США могут отбросить китайские компании в «каменный век». Представитель консалтинговой компании Albright Stonebridge Пол Триоло указал, что ограничения затронут многие компании, так как «цунами перемен, вызванное новыми правилами, захлестнет отрасль полупроводников и смежные с ней».