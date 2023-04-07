Продажи чипов в мире рухнули на 20%

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 16:12
В квартире московского врача нашли пулемет и шесть винтовок Общество, 16:52
Топ-5 дивидендных историй российского рынка Pro, 16:51
Орнитолог рассказал о редкой для Москвы птице из Москворецкого парка Общество, 16:51
Как найти бухгалтера, юриста и сотрудников для малого бизнеса РБК и СберБизнес, 16:46
Как малому бизнесу противостоять кризису РБК +, 16:45
Китай и Франция выступили против обстрелов АЭС Политика, 16:42
Призер Олимпиады российская велогонщица Войнова сообщила о беременности Спорт, 16:35
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Суд удовлетворил иск FESCO к Магомедову и ряду компаний на ₽80 млрд Бизнес, 16:32
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 16:23
Цифровая стройка: как «умные» технологии меняют Москву Город, 16:23
Партия в Таиланде обещала раздать криптовалюту в случае победы на выборах Крипто, 16:20
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:00
Как разговаривать с представителями трудовой инспекции Pro, 15:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:57
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Технологии и медиа ,  
0 

Продажи чипов в мире рухнули на 20%

SIA: мировые продажи чипов в феврале рухнули на 20%
Продажи чипов в мире снижаются шестой месяц подряд, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности. Больше всего они сокращаются в Китае
Фото: Torsten Becker / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Torsten Becker / imageBROKER.com / Global Look Press

Продажи чипов в феврале упали на 20,7% год к году, до $39,7 млрд, сообщила Ассоциация полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Относительно января продажи полупроводников сократились на 4% (с $41,3 млрд). Как заявил главный исполнительный директор ассоциации Джон Ньюфер, к снижению продаж привели «рыночная цикличность и макроэкономические препятствия». При этом, по его мнению, средне- и долгосрочные перспективы рынка «остаются радужными благодаря растущему спросу на ряде рынков.

В Китае продажи год к году сократились на 34,2%, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах — на 22,1%, Северной и Южной Америке — на 14,8%. Росли они только в Японии — на 1,2%.

По итогам января продажи чипов рухнули на 18,5% год к году, до $41,33 млрд. По сравнению с декабрем прошлого года на рынке было реализовано на 5,2% продукции меньше в денежном выражении.

Сильнее всего продажи год к году тогда также упали в Китае (31,6%), Азиатско-Тихоокеанский и других регионах (19,5%), Северной и Южная Америка (12,4 процента). В Европе и Японии наблюдался небольшой рост на 0,9 и 0,7% соответственно.

По итогам 2022 года, глобальные продажи полупроводников достигли рекордного уровня в $574 млрд, увеличившись на 3,3% по сравнению с 2021 годом.

Читайте на РБК Pro
«Я не верю, что вы из России»: как заговорить на другом языке без акцента
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Бунт на корабле: надо ли увольнять бастующих сотрудников

В октябре администрация США ввела ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Экспорт продукции, изготовленной с использованием американских технологий, для производства вычислений с использованием искусственного интеллекта возможен только по специальной лицензии, выданной властями США.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
чипы продажи микроэлектроника
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Reuters узнал о планах США ограничить поставки полупроводников в Китай
Политика
Минторг США сообщил о падении на 90% экспорта полупроводников в Россию
Экономика
Toshiba и Sony создадут СП по производству полупроводников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter