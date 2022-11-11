В Сбербанке сообщили о планах открыть филиал в Китае
Сбербанк планирует открыть филиал в Китае, сообщил на форуме «Финополис» первый зампред правления банка Александр Ведяхин, передает корреспондент РБК. Сейчас ведутся переговоры с китайским регулятором.
«Мы бьемся с Народным банком Китая», — ответил Ведяхин на вопрос, когда Сбербанк появится в КНР.
Он отметил, что для платежей с другими странами в национальных валютах необязательно открывать там филиалы.
Сбербанк в 2010 году открыл представительство в Китае, в 2009 году представительство появилось в Германии. Филиал за рубежом у банка только один — в Нью-Дели, отмечает «Интерфакс».
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил о планах открыть в Индии, на этот раз в Мумбаи, еще один офис на фоне расширения сотрудничества. Банк обратился за разрешением к местному регулятору, сейчас предложение проходит согласование. Попов выразил надежду, что открыть офис удастся в следующем году.
Он уточнил, что собственный капитал действующего филиала в Индии после докапитализации в 2021 году достиг $100 млн. «Учитывая значительный рост бизнеса, для поддержания увеличивающегося количества и объемов операций, планируются новые вливания в капитал филиала, а также значительные инвестиции в ИT-развитие подразделения», — заключил Попов.