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Бизнес ,  
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Способное достроить Nord Stream 2 судно направилось к складу с трубами

Вместе с трубоукладчиком «Академик Черский» в немецкий порт Мукран направились суда снабжения. Ранее их заметили у Калининграда. По данным СМИ, там суда проводили тренировки по ведению работ на трубопроводе «Северный поток-2»
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Трубоукладчик &laquo;Академик Черский&raquo;
Трубоукладчик «Академик Черский» (Фото: Jens Büttner / dpa-Zentralbild/dpa / Global Look Press)

Трубоукладчик «Академик Черский» после стоянки вблизи Калининграда направился в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2). Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Суда снабжения «Умка» и Finval также направились в Мукран. В этом порту хранятся трубы для веток газопровода, его же используют занятые в строительстве суда.

Порт Мукран «Академик Черский» покинул в октябре. Он встал в Балтийском море напротив Куршской косы, где находился в режиме «ограниченной маневренности». Рядом с трубоукладчиком тогда появились суда снабжения. Одно из них — Finval — находилось в режиме «проведение испытаний», сообщал «Коммерсантъ». О том, что эти суда тогда провели тренировки по ведению работ на трубопроводе «Северный поток-2», также сообщил источник «Интерфакса» в морской отрасли Калининградской области.

Компания Nord Stream 2 никогда не называла конкретных судов, которые могли бы принять участие в достройке газопровода. Министр энергетики России Александр Новак высказывал предположение, что газопровод может достроить трубоукладочное судно «Академик Черский».

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря. По ним газ будет поставляться в Германию. Маршрут проходит через воды Финляндии, Швеции и Дании.

В «Газпроме» оценили влияющие на достройку «Северного потока-2» факторы
Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС

«Северный поток-2» готов более чем на 90%. Строительство трубопровода было приостановлено в конце 2019 года. Тогда США приняли санкции против компаний, предоставляющих суда для строительства «Северного потока-2». В итоге швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб, отвела свои суда, занятые в проекте.

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В октябре США заявили, что под санкции также подпадают и компании, которые предоставляют участвующим в стройке судам различные услуги. В Кремле в ответ обвинили Вашингтон в «рейдерской конкуренции».

Автор
Виктория Полякова
Северный поток-2 Балтийское море
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