Способное достроить Nord Stream 2 судно направилось к складу с трубами

Вместе с трубоукладчиком «Академик Черский» в немецкий порт Мукран направились суда снабжения. Ранее их заметили у Калининграда. По данным СМИ, там суда проводили тренировки по ведению работ на трубопроводе «Северный поток-2»

Трубоукладчик «Академик Черский» (Фото: Jens Büttner / dpa-Zentralbild/dpa / Global Look Press)

Трубоукладчик «Академик Черский» после стоянки вблизи Калининграда направился в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2). Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Суда снабжения «Умка» и Finval также направились в Мукран. В этом порту хранятся трубы для веток газопровода, его же используют занятые в строительстве суда.

Порт Мукран «Академик Черский» покинул в октябре. Он встал в Балтийском море напротив Куршской косы, где находился в режиме «ограниченной маневренности». Рядом с трубоукладчиком тогда появились суда снабжения. Одно из них — Finval — находилось в режиме «проведение испытаний», сообщал «Коммерсантъ». О том, что эти суда тогда провели тренировки по ведению работ на трубопроводе «Северный поток-2», также сообщил источник «Интерфакса» в морской отрасли Калининградской области.

Компания Nord Stream 2 никогда не называла конкретных судов, которые могли бы принять участие в достройке газопровода. Министр энергетики России Александр Новак высказывал предположение, что газопровод может достроить трубоукладочное судно «Академик Черский».

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря. По ним газ будет поставляться в Германию. Маршрут проходит через воды Финляндии, Швеции и Дании.