Способное достроить Nord Stream 2 судно направилось к складу с трубами
Трубоукладчик «Академик Черский» после стоянки вблизи Калининграда направился в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток-2» (Nord Stream 2). Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic.
Суда снабжения «Умка» и Finval также направились в Мукран. В этом порту хранятся трубы для веток газопровода, его же используют занятые в строительстве суда.
Порт Мукран «Академик Черский» покинул в октябре. Он встал в Балтийском море напротив Куршской косы, где находился в режиме «ограниченной маневренности». Рядом с трубоукладчиком тогда появились суда снабжения. Одно из них — Finval — находилось в режиме «проведение испытаний», сообщал «Коммерсантъ». О том, что эти суда тогда провели тренировки по ведению работ на трубопроводе «Северный поток-2», также сообщил источник «Интерфакса» в морской отрасли Калининградской области.
Компания Nord Stream 2 никогда не называла конкретных судов, которые могли бы принять участие в достройке газопровода. Министр энергетики России Александр Новак высказывал предположение, что газопровод может достроить трубоукладочное судно «Академик Черский».
Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря. По ним газ будет поставляться в Германию. Маршрут проходит через воды Финляндии, Швеции и Дании.