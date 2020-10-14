Рядом с трубоукладчиком «Северного потока-2» появились суда снабжения

Около трубоукладчика «Академик Черский» стоят несколько судов снабжения. Одно из них переходило в режим «проведение испытаний», сообщил «Коммерсантъ»

Фото: Jens Buettner / AP

Рядом с трубоукладчиком «Академик Черский» появились суда снабжения, свидетельствуют данные портала MarineTraffic. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Трубоукладчик находится в Балтийском море напротив Куршской косы в режиме «ограниченной маневренности». Туда он направился 1 октября и прибыл 8 октября, впервые с мая покинув причал немецкого порта Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток-2». В Мукране хранятся трубы, необходимые для завершения строительства газопровода.

Режим судна лишь косвенно свидетельствует о проведении испытаний оборудования, отметило издание. Однако возле трубоукладчика, по данным MarineTraffic, уже несколько дней дрейфует судно снабжения Finval (прошлое название — Bourbon Surf), зарегистрированное на «Газпромбанк лизинг». Оно находилось в статусе «проведение испытаний», сообщил «Коммерсантъ». По состоянию на 9:40 мск судно сменило статус на «остановлено».

Помимо этого, рядом с «Академиком Черским» находятся два судна снабжения Морской спасательной службы — «Балтийский исследователь» и «Умка». Они пришли в Калининград в августе, а до этого участвовали в строительстве балтийского газопровода, пишет издание. Статус «Балтийского исследователя» — «ограниченная маневренность», «Умки» — «остановлено».