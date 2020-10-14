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Рядом с трубоукладчиком «Северного потока-2» появились суда снабжения

Около трубоукладчика «Академик Черский» стоят несколько судов снабжения. Одно из них переходило в режим «проведение испытаний», сообщил «Коммерсантъ»
Фото:Jens Buettner / AP
Фото: Jens Buettner / AP

Рядом с трубоукладчиком «Академик Черский» появились суда снабжения, свидетельствуют данные портала MarineTraffic. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Трубоукладчик находится в Балтийском море напротив Куршской косы в режиме «ограниченной маневренности». Туда он направился 1 октября и прибыл 8 октября, впервые с мая покинув причал немецкого порта Мукран, который является логистической базой проекта «Северный поток-2». В Мукране хранятся трубы, необходимые для завершения строительства газопровода.

Режим судна лишь косвенно свидетельствует о проведении испытаний оборудования, отметило издание. Однако возле трубоукладчика, по данным MarineTraffic, уже несколько дней дрейфует судно снабжения Finval (прошлое название — Bourbon Surf), зарегистрированное на «Газпромбанк лизинг». Оно находилось в статусе «проведение испытаний», сообщил «Коммерсантъ». По состоянию на 9:40 мск судно сменило статус на «остановлено».

Помимо этого, рядом с «Академиком Черским» находятся два судна снабжения Морской спасательной службы — «Балтийский исследователь» и «Умка». Они пришли в Калининград в августе, а до этого участвовали в строительстве балтийского газопровода, пишет издание. Статус «Балтийского исследователя» — «ограниченная маневренность», «Умки» — «остановлено».

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Фото:Tobias Schwarz / Reuters

В «Газпроме» от комментариев изданию отказались, в Nord Stream 2 AG ему сообщили, что компания не комментирует «различные домыслы относительно трубоукладочных мощностей и сроков», а о своих планах «намерена сообщить своевременно».

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним газ будет поставляться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Трубопровод готов более чем на 90%. Его строительство было приостановлено в конце 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта.

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Из-за этого Россия была вынуждена подключить к строительству трубоукладчик «Академик Черский», единственный в стране обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования.

Трубоукладчики с такой системой позиционирования ранее требовала использовать Дания. В начале июля она смягчила требования и разрешила участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» судам с якорным позиционированием, в частности барже «Фортуна». Однако арендатор судна заявил РБК, что не будет участвовать в стройке Nord Stream 2.

Автор
Виктория Полякова
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