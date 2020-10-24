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В «Газпроме» оценили влияющие на достройку «Северного потока-2» факторы

На сроки окончания строительства газопровода влияют множество факторов, в том числе технические характеристики задействованных судов и погода, отметила зампредправления «Газпрома» Елена Бурмистрова
«Газпром» GAZP ₽164,82 +0,27% Купить
Фото:Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС

На сроки завершения строительства трубопровода «Северный поток-2», среди прочего, влияют технические характеристики судов, участвующих в этом процессе, и погодные условия, рассказала заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу «Газпром».

«Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него». — подчеркнула Бурмистрова.

Она отметила, что для строительства газопровода получены все необходимые разрешения и напомнила, что датский регулятор в начале октября выдал разрешение на эксплуатацию участка газопровода, который проходит по территории страны на шельфе.

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Политика
Фото:Антон Ваганов / Reuters

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в конце 2019 года. Тогда швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб, отвела свои суда из зоны строительства из-за опасения возможных санкций со стороны США.

Россия вынуждена была задействовать российское судно «Академик Черский», который обладает системой динамического (безъякорного) позиционирования. Такие требования к судам, достраивающим трубопровод, предъявляла Дания, однако в июле она смягчила требования и разрешила участвовать трубоукладочным судам с якорным позиционированием.

Это позволяло задействовать баржу «Фортуна», однако ее арендатор заявлял, что не намерен участвовать в строительстве.

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В середине октября стало известно, что рядом с «Академиком Черским», который находится в Балтийском море, появились суда снабжения. В начале октября судно покинуло порт Мукран, где находится логистическая база «Северного потока-2».

20 октября Государственный департамент США опубликовал разъяснения действующих санкций в отношении «Северного потока-2», в частности, в отношении иностранных лиц и компаний, которые предоставили суда для строительства трубопровода.

Изначально под санкции подпадали непосредственно только те компании, которые отправили свои суда для достройки проекта, но после разъяснений Госдепартамента под ограничения также попадают компании, предоставляющие различные услуги для таких судов. К ним могут относиться услуги по дооборудованию, модернизации или финансированию работ. В Вашингтоне заявили, что у таких компаний есть 30 дней, начиная с 20 октября, чтобы свернуть свою работу.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Тимофей Дзядко
Северный поток-2 «Газпром»
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