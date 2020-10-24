В «Газпроме» оценили влияющие на достройку «Северного потока-2» факторы

На сроки окончания строительства газопровода влияют множество факторов, в том числе технические характеристики задействованных судов и погода, отметила зампредправления «Газпрома» Елена Бурмистрова

Фото: Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС

На сроки завершения строительства трубопровода «Северный поток-2», среди прочего, влияют технические характеристики судов, участвующих в этом процессе, и погодные условия, рассказала заместитель председателя правления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу «Газпром».

«Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него». — подчеркнула Бурмистрова.

Она отметила, что для строительства газопровода получены все необходимые разрешения и напомнила, что датский регулятор в начале октября выдал разрешение на эксплуатацию участка газопровода, который проходит по территории страны на шельфе.

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в конце 2019 года. Тогда швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб, отвела свои суда из зоны строительства из-за опасения возможных санкций со стороны США.