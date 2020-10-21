Кремль счел рейдерской конкуренцией меры США против «Северного потока-2»

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Расширение интерпретации санкций США против «Северного потока — 2» является проявлением рейдерской конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», — сказал Песков.

Материал дополняется