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Кремль счел рейдерской конкуренцией меры США против «Северного потока-2»

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Расширение интерпретации санкций США против «Северного потока — 2» является проявлением рейдерской конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В целом достаточно недружественная и деструктивная линия по постоянному введению различных рестрикций в отношении нас, наших экономоператоров, нашей экономики, к сожалению, уже стала неотъемлемой частью несправедливой конкуренции, ничем не прикрытой рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона», — сказал Песков.

США расширили интерпретацию санкций против «Северного потока-2»
Политика
Фото:Jens Büttner / ZB / Global Look Press

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санкции Северный поток-2 Кремль
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