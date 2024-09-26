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Forbes назвал самые прибыльные компании России

Forbes назвал «Роснефть» самой прибыльной компанией России в 2023 году
Прошлогодний лидер рейтинга «Газпром» выбыл из списка 100 крупнейших по размеру чистой прибыли компаний, а «Роснефть» поднялась с третьего на первое место. В этом году в список впервые попали «Траст» и Avito
«Роснефть» ROSN ₽507 -1,05% Купить
Сбербанк SBER ₽267,29 -0,19% Купить
«Газпром» GAZP ₽137,51 +1,53% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Роснефть» возглавила рейтинг 100 крупнейших по размеру чистой прибыли российских компаний по версии Forbes, ее результат по итогам 2023 года составил 1,529 трлн руб. (годом ранее нефтяная компания была на третьем месте).

Прошлогодний лидер, «Газпром», в этом году выбыл из списка: компания отчитывалась, что чистый убыток по МСФО составил 629 млрд руб. против прибыли 1,23 трлн руб. годом ранее.

На втором месте рейтинга идет Сбербанк с чистой прибылью 1,509 трлн руб. (в 2022 году — 287,8 млрд руб.), следом — «Сургутнефтегаз», чей результат составил 1,32 трлн руб. (320,6 млрд руб. годом ранее).

В первую десятку также вошли:

  • ЛУКОЙЛ — 1,16 трлн руб.
  • НОВАТЭК — 469,5 млрд руб.
  • ВТБ — 432,2 млрд руб.
  • «Сахалинская энергия» — 315,3 млрд руб.
  • «Транснефть» — 306,6 млрд руб.
  • «Татнефть» — 286,3 млрд руб.
  • «Норильский никель» — 251,8 млрд руб.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

ВТБ, оказавшийся на шестом месте, годом ранее зафиксировал рекордный убыток — 612,6 млрд руб. по МСФО, но в этом году вернулся на верхние строчки рейтинга. «Сахалинская энергия» была создана в 2022 году в рамках указа президента Владимира Путина о мерах в топливно-энергетической сфере в связи с «недружественными действиями иностранных государств», компании перешли все права и обязательства предыдущего оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy Investment Company. «Газпром» в 2024 году купил 27,5% в «Сахалинской энергии» и теперь консолидирует компанию в своей отчетности.

Среди новичков рейтинга в этом году оказались банк непрофильных активов «Траст» (75,7 млрд руб., 34-е место), IT-холдинг Т1 (73,4 млрд руб., 36-е место), строительные холдинги «Группа 1520» (51,1 млрд руб., 47-е место) и «Велесстрой» (32,6 млрд руб., 74-е место), а также интернет-компания Avito (39,3 млрд руб, 57-е место).

Прибыль 100 участников рейтинга в 2023 году превысила 13,2 трлн руб., а годом ранее составила 9,27 трлн руб.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
чистая прибыль рейтинг Forbes Роснефть Газпром Сбербанк Сургутнефтегаз ВТБ ЛУКОЙЛ НОВАТЭК Транснефть Татнефть Норильский никель ...
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