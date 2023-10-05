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«Газпром» снова стал самой прибыльной компанией России

Forbes: «Газпром» стал самой прибыльной компанией России за 2022 год
Forbes назвал необычный результат подсчетов — владелец «Красного & Белого» обогнал по прибыли сети X5 и «Магнит»
Фото: Михаил Мордасов для РБК
Фото: Михаил Мордасов для РБК

«Газпром» снова возглавил рейтинг самых прибыльных российских компаний по итогам 2022 года, несмотря на почти 40-процентное падение прибыли, пишет Forbes.

Десятка лидеров списка распределилась следующим образом:

  1. «Газпром» — 1311,6 млрд руб. (2159,1 млрд годом ранее, минус 39,2%);
  2. «Ямал СПГ» — 840,2 млрд руб. (400,3 млрд, плюс 109,9%);
  3. «Роснефть» — 813 млрд руб. (883 млрд, минус 7,9%);
  4. ЛУКОЙЛ — 790,1 млрд руб. (635,7 млрд, плюс 24,3%);
  5. НОВАТЭК — 640,4 млрд руб. (318,3 млрд, плюс 101,2%);
  6. «Норильский никель» — 429,3 млрд руб. (512,9 млрд, минус 16,3%);
  7. «Татнефть» — 284,9 млрд руб. (198,9 млрд, плюс 43,2%);
  8. «Сахалинская энергия» — 283,9 млрд руб. (147,7 млрд, плюс 92,3%);
  9. Сбербанк — 270,5 млрд руб. (1245 млрд, минус 78,3%);
  10. «ФосАгро» — 184,7 млрд руб. (129,7 млрд, плюс 42,4%).

В прошлом году «Транснефть», «Интер РАО» и некоторые другие крупные холдинги не раскрыли консолидированную прибыль за 2021-й. В этом году не менее 30 компаний, которые могли бы попасть в рейтинг, не разместили в открытом доступе финансовую отчетность за 2022 год. Прежде всего так поступили холдинги из металлургической и химической промышленности.

Топ-10 богатейших россиян в списке Forbes. Фотогалерея
Фотогалерея 

Среди необычных итогов 2022 года издание назвало динамику в конкуренции между крупнейшими розничными сетями. Ретейлеры X5 и «Магнит», долго боровшиеся за лидерство по выручке и опережавшие другие сети по прибыли, уступили в списке группе «Меркурий Ритейл Холдинг», которая управляет магазинами «Красное & Белое» и «Бристоль». По оценке Forbes, прибыль холдинга выросла на 30%, до 48,2 млрд руб.

По итогам нынешнего года Forbes ожидает смены лидера, предположив, что им станет Сбербанк. За восемь месяцев 2023-го прибыль банка составила 999 млрд руб., тогда как «Газпром» за полгода заработал только 331 млрд руб. При этом «Роснефть» за первое полугодие получила прибыль 652 млрд руб., ЛУКОЙЛ — 565 млрд, а «Ямал СПГ» раскрывает показатели только за год.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Газпром прибыль Роснефть ЛУКОЙЛ НОВАТЭК Норильский никель Татнефть Sakhalin Energy Сбербанк ФосАгро
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