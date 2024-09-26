Эксперты спрогнозировали рост прибыли банков до нового рекорда

В 2024 году банки могут получить до 3,8 трлн руб. чистой прибыли, ожидают в «Эксперт РА». В частности, на сверхдоходы могут рассчитывать средние и маленькие банки, у которых сохранилась возможность проводить международные расчеты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские банки по итогам 2024 года могут заработать рекордные 3,6–3,8 трлн руб. чистой прибыли. Такой прогноз содержится в обзоре банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА», поступившем в РБК.

«Прибыль банковского сектора по итогам 2024 года составит 3,6–3,8 трлн руб. и превысит результаты 2023-го», — говорится в обзоре аналитиков агентства. Чистая прибыль российских банков в 2023 году составила 3,3 трлн руб. Аналитики «Эксперт РА» напоминают, что этому способствовали рост процентных и комиссионных доходов по мере восстановления кредитования, снижение отчислений в резервы, а также переоценка валютных активов. Для сравнения: по итогам 2022 года чистая прибыль составила всего 203 млрд руб., по итогам 2021 года — 2,4 трлн руб.

Замедление темпов роста прибыли в 2024 году аналитики «Эксперт РА» объясняют сжатием чистой процентной маржи и охлаждением кредитования по мере удорожания пассивов. Ключевая ставка ЦБ в 2024 году находится в диапазоне 16–19%. Также давление на темпы роста розничного портфеля окажут завершение программы безадресной льготной ипотеки и ужесточение макропруденциальных лимитов по потребительским кредитам. Авторы обзора ожидают, что банкам придется доформировать резервы из-за роста долговой нагрузки бизнеса.

По итогам первого полугодия 2024 года банки уже заработали 1,9 трлн руб. чистой прибыли. Доля банков топ-10 в общем финансовом результате составила 73%, на банки с 11-го по 100-е место и вне топ-100 пришлось 25 и 2% соответственно. «Каждая из анализируемых групп банков заработала больше половины от итоговой прибыли прошлого года», — подчеркивают авторы исследования.

Концентрация прибыли на топ-10 игроков продолжит увеличиваться и к концу года составит 74%. Однако пока их доля в прибыли не достигнет рекордного показателя 2021 года — 84%. «В условиях высокой ключевой ставки и возможности проводить международные расчеты средние и маленькие банки продолжат получать сверхдоходы. В среднесрочной перспективе вследствие снижения ключевой ставки, которая сейчас обеспечивает существенную часть прибыли небольших кредитных организаций, и завершения объединений крупнейших банков ожидается дополнительный рост концентрации прибыли на лидерах рынка», — прогнозируют авторы обзора. Речь идет об объединении двух крупных банков — Т-банка и Росбанка. В результате интеграции, которая должна завершиться в первом квартале 2025 года, Росбанк будет присоединен к Т-банку в качестве филиала.

Аналитики рейтингового агентства НКР еще весной прогнозировали, что российские банки могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. по итогам 2024 года. Банк России в июне ожидал, что кредитные организации смогут получить 3,6 трлн руб. чистой прибыли.