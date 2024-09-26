 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Эксперты спрогнозировали рост прибыли банков до нового рекорда

В 2024 году банки могут получить до 3,8 трлн руб. чистой прибыли, ожидают в «Эксперт РА». В частности, на сверхдоходы могут рассчитывать средние и маленькие банки, у которых сохранилась возможность проводить международные расчеты
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские банки по итогам 2024 года могут заработать рекордные 3,6–3,8 трлн руб. чистой прибыли. Такой прогноз содержится в обзоре банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА», поступившем в РБК.

«Прибыль банковского сектора по итогам 2024 года составит 3,6–3,8 трлн руб. и превысит результаты 2023-го», — говорится в обзоре аналитиков агентства. Чистая прибыль российских банков в 2023 году составила 3,3 трлн руб. Аналитики «Эксперт РА» напоминают, что этому способствовали рост процентных и комиссионных доходов по мере восстановления кредитования, снижение отчислений в резервы, а также переоценка валютных активов. Для сравнения: по итогам 2022 года чистая прибыль составила всего 203 млрд руб., по итогам 2021 года — 2,4 трлн руб.

Замедление темпов роста прибыли в 2024 году аналитики «Эксперт РА» объясняют сжатием чистой процентной маржи и охлаждением кредитования по мере удорожания пассивов. Ключевая ставка ЦБ в 2024 году находится в диапазоне 16–19%. Также давление на темпы роста розничного портфеля окажут завершение программы безадресной льготной ипотеки и ужесточение макропруденциальных лимитов по потребительским кредитам. Авторы обзора ожидают, что банкам придется доформировать резервы из-за роста долговой нагрузки бизнеса.

Приток валюты в банки от бизнеса достиг максимума за два года
Финансы
Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

По итогам первого полугодия 2024 года банки уже заработали 1,9 трлн руб. чистой прибыли. Доля банков топ-10 в общем финансовом результате составила 73%, на банки с 11-го по 100-е место и вне топ-100 пришлось 25 и 2% соответственно. «Каждая из анализируемых групп банков заработала больше половины от итоговой прибыли прошлого года», — подчеркивают авторы исследования.

Концентрация прибыли на топ-10 игроков продолжит увеличиваться и к концу года составит 74%. Однако пока их доля в прибыли не достигнет рекордного показателя 2021 года — 84%. «В условиях высокой ключевой ставки и возможности проводить международные расчеты средние и маленькие банки продолжат получать сверхдоходы. В среднесрочной перспективе вследствие снижения ключевой ставки, которая сейчас обеспечивает существенную часть прибыли небольших кредитных организаций, и завершения объединений крупнейших банков ожидается дополнительный рост концентрации прибыли на лидерах рынка», — прогнозируют авторы обзора. Речь идет об объединении двух крупных банков — Т-банка и Росбанка. В результате интеграции, которая должна завершиться в первом квартале 2025 года, Росбанк будет присоединен к Т-банку в качестве филиала.

Аналитики рейтингового агентства НКР еще весной прогнозировали, что российские банки могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. по итогам 2024 года. Банк России в июне ожидал, что кредитные организации смогут получить 3,6 трлн руб. чистой прибыли.

Предпосылки прогноза

Базовый сценарий «Эксперт РА» предполагает, что ключевая ставка достигнет 20% к концу года, инфляция по итогам 2024 года будет находиться на уровне прошлого года и составит около 7,5%. Среднегодовой курс рубля прогнозируется на уровне 91 руб. за доллар США, при этом внутри года возможны периоды повышенной волатильности. Экономика продолжит расти умеренными темпами с увеличением ВВП в 2024 году в реальном выражении на 2,9% к концу года.

Вероятность реализации базового прогноза оценивается на уровне 80%. «Однако в случае существенного отклонения макроэкономических параметров от ожидаемых сумма чистой прибыли банковского сектора может значительно отличаться от прогнозной. При ухудшении операционной среды для банков мы ожидаем, что регулятор примет новые меры, чтобы демпфировать системные риски», — говорится в обзоре.

Умер актер Роман Мадянов

Водителей собираются штрафовать за электронные сигареты за рулем

В Госдуму внесли законопроект о пропаганде чайлдфри

Владельцы гибридов пожаловались на завышенный в 3 раза транспортный налог

Израиль начал военную операцию в Ливане

Неизвестные прислали Фицо по почте конверт с пулей

Мосбиржа запустит торги вечными фьючерсами на акции Сбера и «Газпрома»

Клуб Слуцкого проиграл в полуфинале Кубка Китая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банки прибыль Эксперт РА
Материалы по теме
Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых
Финансы
Банки в июле стали чаще отказывать россиянам в ипотеке
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Вучич рассказал, кого пригласят на годовщину освобождения ОсвенцимаПолитика, 00:35
WSJ узнала, что Запад не впечатлился планом ЗеленскогоПолитика, 00:12
МИД запросил разъяснения у Ташкента по инциденту с русскоязычным ребенкомПолитика, 00:09
Посол России в Берлине: «Бумаги не проливают свет ни на что»Политика, 00:03
Сколько российских футболистов выступят в еврокубкахСпорт, 00:00
Эксперты спрогнозировали рост прибыли банков до нового рекордаФинансы, 00:00
Посол в ФРГ назвал развлечением версию о подрыве Nord Stream ныряльщикамиПолитика, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Аудиторы назвали регионы, где льготная ипотека разогнала цены на жильеФинансы, 00:00
Счетная палата раскрыла число россиян с «серийной» льготной ипотекойФинансы, 00:00
NBC сообщил о предложении Пентагона передать Украине фосфорные боеприпасыПолитика, 25 сен, 23:53
Зеленский провел переговоры с Макроном в Нью-ЙоркеПолитика, 25 сен, 23:46
В Калифорнии два человека пострадали при взрыве в здании судаОбщество, 25 сен, 23:21
В комитете конгресса начали расследование из-за визита Зеленского в СШАПолитика, 25 сен, 23:19
Гладков сообщил о гибели раненного при атаке дрона 22 сентября мужчиныПолитика, 25 сен, 22:57