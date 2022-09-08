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Банкротство оператора «Северного потока-2» приостановили до 2023 года

Суд в Швейцарии продлил мораторий на банкротство Nord Stream AG до января 2023 года

Процедуру банкротства оператора газопровода «Северный поток-2» компании Nord Stream 2AG снова приостановили, на этот раз до 10 января следующего года, сообщается на сайте торгового бюллетеня Швейцарии.

«Заявителю было предоставлено продление моратория на выплаты кредиторам» — говорится в сообщении. 

Решение вступит в силу 10 сентября, когда истечет срок предыдущей остановки. До этого суд швейцарского кантона Цуг отложил банкротство компании в мае. Компания Transliq AG сохранила свой статус временного управляющего, отмечается в публикации.

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Фото:Michael Sohn / AP

После признания Москвой независимости ДНР и ЛНР в феврале власти Германии решили приостановить сертификацию газопровода «Северный поток-2». 23 февраля Минфин США ввел санкции против Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Их внесли в санкционный список SDN, предусматривающий блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.

1 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Агентство писало, что компания работает с финансовым консультантом для погашения своих обязательств. Начальник отдела по экономическим вопросам кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут заявила, что оператор должен подать заявление о банкротстве, поскольку стал неплатежеспособен из-за санкций США. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен рассказал, что Nord Stream 2 AG уволила весь свой персонал (около 140 человек) в швейцарском Цуге.

Сама Nord Stream 2 AG тогда сообщения о начале процедуры банкротства не подтвердила и сообщила, что только проинформировала персонал о вынужденном расторжении контрактов из-за санкций.

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