Власти семи городов Германии призвали запустить «Северный поток-2»

Семь мэров городов на немецком острове Рюген направили министру экономики ФРГ Роберту Хабеку и прмеьеру Мануэле Швезиг письмо, в котором призвали изменить политику государства в области энергетики, в том числе запустить российский газопровод «Северный поток-2», для обеспечения энергетической безопасности, сообщает телеканал NDR.

Авторы документа считают, что в связи с отказом от российского газа в Германии растут цены, что может привести к социальному дисбалансу и недовольству, которые могут неконтролируемо расти. Бургомистры продолжают полагаться на поставки газа по трубопроводу «Северный поток», а запуск «Северного потока-2» считают необходимой мерой в качестве «дополнительной поставки газа». И то, и другое важно для энергетической безопасности «на постоянной основе».

Документ подписали, в частности, главы популярных курортов острова — городов Бергена, Бинца и Засница. Мэр последнего Франк Крахт в интервью телеканалу заявил, что курорты не хотят вводить дополнительные ограничения, в частности по горячему водоснабжению.

Швезиг отреагировала на это письмо, указав, что призыв бургомистров «принят к сведению», указывает NDR. Хабек неоднократно критиковал проект «Северного потока-2» и в конце июля исключил его запуск, сравнив с капитуляцией Европы.

Ранее президент России Владимир Путин предлагал запустить «Северный поток-2» в качестве альтернативы «Северному потоку-1», прокачка газа по которому сократилась.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Он состоит из двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая. Прокладка трубопровода осложнялась санкциями США. В сентябре 2021 года «Северный поток-2» был достроен. В ноябре Германия приостановила сертификацию газопровода, обязав его оператора — компанию Nord Stream 2 AG — привести свою организационно-правовую форму в соответствие с немецким законодательством. Компания в январе создала «дочку», которая должна была стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода, однако после признания Россией независимости республик Донбасса и начала военной операции на Украине процесс сертификации был остановлен, а против самого оператора ввели санкции.

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Евросоюз после старта военной операции России на Украине начал работу по сокращению зависимости от российских энергоресурсов. Так, в конце июня страны — члены союза договорились снизить потребление российского газа на 15% до конца марта следующего года. «Мы должны быть готовы к возможному прекращению поставок из России в любой момент», — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Это произошло после того, как «Газпром» дважды сокращал поставки газа по «Северному потоку» из-за проблем с возвратом турбины Siemens после ремонта в Канаде в связи с санкциями Оттавы против Москвы, а также останавливал прокачку на время профилактики. Позднее «Газпром» объявил, что выводит из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель Siemens для трубопровода на компрессорной станции «Портовая», из-за чего суточный объем прокачки газа с 27 июля сократился до 33 млн куб. м (20% проектной мощности газопровода).

В ЕС отмечали, что «Газпром» утратил репутацию ответственного поставщика после этих событий. В Германии считают решения по сокращению прокачки газа «стратегией Кремля». Москва отвергает политическую подоплеку этого решения.