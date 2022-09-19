Премьер Нижней Саксонии исключил запуск «Северного потока-2»
Российский трубопровод «Северный поток-2», по которому планировалось поставлять газ в Германию, никогда не запустят, Россия потеряла доверие, необходимое для энергетического сотрудничества, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, передает Zeit.
«Потеря доверия настолько фундаментальна, что никогда больше не будет ситуации, в которой правительство Германии может полагаться на энергию из России», — сказал он.
Вайль считает, что любой, кто согласится сотрудничать с Москвой, рискует быть обманутым. Также он заявил, что западные страны быстрее оправятся от разрушения партнерства с Россией, нежели последняя.
«Северный поток-2» был достроен к сентябрю прошлого года, однако до запуска он должен был пройти процедуру сертификации в Германии. В феврале, после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР, власти ФРГ решили ее приостановить. 23 февраля Минфин США ввел санкции против оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Их внесли в санкционный список SDN, предусматривающий блокировку активов и изоляцию от долларовой системы.
Компания позднее уволила весь персонал в Швейцарии и подала заявление о банкротстве. Однако эту процедуру уже дважды приостанавливали — суд в Швейцарии отложил ее до 10 января следующего года.
В Европе на фоне введенных против России санкций и сокращения поставок «Газпромом» по «Северному потоку-1» возник энергетический кризис. Российская компания объяснила сокращения прокачки проблемами с возвратом турбины из Канады, где агрегат был в ремонте, в связи с санкциями Оттавы. Позднее Канада согласилась передать турбину через Германию. Однако до России агрегат не дошел — в Москве считают, что такой способ «не соответствует условиям контракта». В Европе решение Москвы сочли политическим.
В начале сентября «Газпром» совсем прекратил поставки газа в Европу, объяснив это угрозой взрыва из-за утечки масла в оставшейся турбине. В Европе в качестве одной из мер борьбы с энергетическим кризисом рассматривали введение потолка цен на российское топливо, но эту идею поддержали не все страны ЕС.
Российский президент Владимир Путин говорил, что европейским странам стоит снять санкции с «Северного потока-2», «если им так тяжело».