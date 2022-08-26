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«Коммерсантъ» узнал о предоплате H&M за флагманский магазин в Москве

H&M внес годовую предоплату за магазин на Тверской и заплатил штрафы ТЦ «Колумбус». Эксперты, опрошенные газетой, допускают, что сеть пытается сохранить площади, чтобы продать стоки или даже остаться на рынке
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Ретейлер H&M, который объявил об уходе с российского рынка, оплатил почти на год вперед аренду за свой флагманский магазин в галерее «Актер» в центре Москвы и согласился выплатить многочисленные штрафы и пени за неведение торговой деятельности владельцу торгового центра «Колумбус». Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает «Коммерсантъ».

По словам одного из собеседников газеты, в случае с арендой магазина на Тверской речь идет о сумме не менее 150 млн руб.

Другой собеседник издания рассказал, что штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина в московском торговом центре «Колумбус» могли составить порядка 250 млн руб. По его словам, H&M согласился выплатить всю сумму арендодателю, чтобы иметь возможность возобновить работу магазина в этом торговом центре.

В H&M от комментариев отказались. В галерее «Актер» и ТЦ «Колумбус» на вопросы «Коммерсанта» не ответили.

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После того как H&M объявил об открытии своих магазинов для распродажи товарных остатков, многие арендодатели воспользовались моментом, чтобы заявить о своих требованиях по арендным платежам, считает директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина.

О подобном требовании арендодателей также сообщила газете глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, собственник торговых площадей может не давать открыть магазин, пока ретейлер не компенсирует затраты или другие долги после пяти месяцев простоя. Малахатько также допускает, что на российскую часть бизнеса найдется партнер или появится схема, которая позволит остаться в стране, как это сделал польский концерн LPP.

О том, что компания ищет покупателей на свой российский бизнес, источники «Коммерсанта» рассказали в конце июля, позднее это подтвердил Минпроторг.

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Минпромторг подтвердил планы H&M по продаже бизнеса в России
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Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В H&M Group помимо одноименного бренда входят Monki, Weekday, COS, Arket, &Other Stories. О своем уходе из России компания объявила 18 июля.
В заявлении говорилось, что это связано с «текущими операционными проблемами и непредсказуемым будущим». «После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — заявила гендиректор Хелена Хельмерссон.

Тогда же бренд сообщил, что временно откроет закрытые в начале марта магазины, чтобы распродать остатки. Ущерб от готовящегося ухода из России H&M оценивает в 2 млрд шведских крон (около $192 млн).

Компания приостановила продажи в России 2 марта, в том числе онлайн. В конце июня H&M Group сообщила, что закрытие магазинов в России, Белоруссии и Украине во втором квартале обошлось ей в 228 млн крон (1,2 млрд руб. по текущему курсу).

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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