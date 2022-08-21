Посещаемость торговых центров Москвы упала до минимума за четыре года

Число посетителей в торговых центрах Москвы в начале августа оказалось на 9–39% меньше, чем за последние три года. Трафик не смогли поднять распродажи: на фоне закрытия конкурентов ретейлеры предлагают меньшие скидки, чем обычно

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Посещаемость торговых центров Москвы в первые недели августа 2022 года оказалась ниже, чем за тот же период в последние три года, следует из индексов посещаемости Rstat Index и Mall Index, предоставленных РБК. Rstat Index рассчитывает компания «Антивор», Mall Index — Focus Technologies. Эти данные, которые отражают посещаемость на 1 тыс. кв. м торговых площадей, используют для работы крупнейшие ретейлеры и владельцы торговых центров.

Согласно Mall Index, по итогам первой половины августа посещаемость торговых центров Москвы оказался на 11% ниже, чем в 2021 году, на 18% ниже уровня 2020 года и на 23% — 2019 года. Схожие данные у Rstat Index: показатели снизились на 9, 18 и 39% соответственно. Таким образом, августовские распродажи, а также временное открытие магазинов шведской группы H&M перед полным уходом с рынка не смогли поддержать посещаемость торговых центров.

Посещаемость торговых центров в целом по России по итогам первой половины августа была на 9% ниже, чем в прошлом году, и на 19% ниже уровня 2019 года, следует из данных Mall Index. Но она оказалась на 3% выше августа 2020 года, когда в части регионов действовали ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Как менялась посещаемость

Посещаемость торговых центров начала сокращаться в марте, когда многие иностранные бренды заявили о приостановке работы в России в ответ на начало боевых действий на Украине 24 февраля. Кроме H&M (помимо одноименного бренда владеет сетями COS, Monki, Arket и т.д.) магазины закрыли группа Inditex (объединяет бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и т.д.), Uniqlo, IKEA и другие.

С начала года торговые центры в России в среднем посетили на 6% меньше человек, чем в прошлом году, и на 20% меньше, чем в 2019 году, следует из Mall Index. В Москве индекс посещаемости оказался на 5% ниже уровня 2021 года и на 23% ниже уровня 2019 года.

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По сравнению с допандемийным 2019 годом торговые центры пока не вернули в среднем от 15 до 25% аудитории в зависимости от региона, говорит руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев. В пандемию многие покупатели впервые попробовали онлайн-шопинг, а в торговые центры все чаще стали приходить не провести время и что-нибудь купить спонтанно, а с конкретной целью. Во второй половине 2020 года и вплоть до первых двух месяцев 2021 года рынок постепенно восстанавливался, а аудитория возвращалась в торговые центры. «Но начиная с марта 2022 года положительная динамика сменилась на отрицательную», — констатирует он.

В начале августа уровень Mall Index в целом в России был на 2% выше по сравнению с первыми месяцами этого лета, а для Москвы — на 1% ниже.

Почему стало меньше покупателей

В торговых центрах Crocus Group в начале августа посещаемость снизилась на 14–21% по сравнению с тем же периодом 2021 года, в сравнении с 2019 годом показатели ниже на 20–35%, говорит первый вице-президент группы Эмин Агаларов. Он связывает падение трафика с приостановкой работы многих якорных арендаторов и с теплой погодой. Эти факторы называет также президент сети Baon Илья Ярошенко, он отмечает снижение числа посетителей на 16%, при этом средний чек в сети вырос год к году на 50%.

По словам Ярошенко, на трафик также влияет снижение доходов населения. Поведение потребителей можно охарактеризовать как сберегательную модель, люди снижают возможные траты и сокращают количество посещений торговых центров, согласен Васильев.

В сети Street Beat трафик за прошлую неделю был на 17% ниже, чем в прошлом году, подтверждает тенденцию Людмила Семушина, представитель Inventive Retail Group (управляет магазинами re: Store, Samsung, Lego, Street Beat и другими). «Ситуация разная в разных торговых центрах. Там, где пустых площадей из-за фешен-брендов больше, там больше падение трафика, где меньше — ситуация лучше. Большие бренды были во многих комплексах трафикообразующими», — поясняет она.

Ретейл-директор сети 12 Storeez Алия Хасянова отмечает снижение посещаемости во всех торговых центрах «Мега», где трафик упал из-за закрытия IKEA. Но в целом в 12 Storeez трафик в августе вырос на 15% в годовом выражении. Есть торговые центры, где трафик не упал, а остался на прошлогоднем уровне или вырос. РБК направил запрос в группу Ingka, которая управляет сетями «Мега».

Директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина рассказывает, что в ТЦ «Сокольники» в августе за счет изменения концепции произошел прирост трафика на 20%. В этом торговом центре не были представлены зарубежные бренды, ушедшие из России.

Руководитель отдела маркетинга Lestate (развивает сети JNS и Sportpoint) Илья Комиссаров называет среди факторов снижения числа покупателей также повышение цен и перераспределение трафика в онлайн, где появилась возможность купить часть товаров закрывшихся магазинов. Например, Wildberries начал продавать товары брендов Inditex. «Наши продажи на Wildberries и OZON также выросли в два раза и больше в зависимости от бренда», — говорит Комиссаров.

Ярошенко рассчитывают на значительное восстановление трафика в последнюю неделю августа, когда семьи активнее начнут готовиться к учебному году. Традиционный всплеск продаж в детском сегменте ждет и Агаларов. На третьей неделе августа начался постепенный возврат посетителей за счет скорого окончания сезона отпусков, отмечает он. Но на выручку арендаторов из других сегментов августовские распродажи будут иметь «сдержанное влияние», полагает топ-менеджер.

Почему снизились сезонные распродажи

Сократился не только трафик, но и объем заказанных коллекций, говорит Ярошенко. «Товары, что есть сейчас в магазинах, были заказаны в период полной неопределенности в феврале—марте», — поясняет он. По его словам, никто сейчас не идет в «глубокие скидки»: «Раньше при распродажах многие ретейлеры ориентировались на крупные западные бренды, такие как H&M и Inditex. Сейчас нужно прежде всего думать о маржинальности». В этом году Baon проводит «очень умеренную распродажу» на меньшее количество позиций, чем раньше. По наблюдениям Ярошенко, так поступают и другие сети.

В этом году распродажи у ретейлеров «не такие обширные», подтверждает Хасянова. Она связывает это с тем, что у магазинов, которые продолжили работу, к концу лета осталось не много товаров, коллекции оказались «практически выкуплены».

«Количество и глубина скидок уменьшилась. Многие ретейлеры пересмотрели программы лояльности в сторону уменьшения скидок», — согласен Комиссаров. Это произошло из-за усложнения логистики. «Повысив скорость продаж, можно остаться без продукта. Так как сроки доставки увеличились в 1,5–2 раза, можно остаться с пустыми полками и деньгами, на которые нечего купить», — отметил он.

Как на потоке посетителей сказалась распродажа в H&M

В большинстве объектов, где временно открылись магазины H&M, трафик вырос по сравнению с мартом—июлем, когда точки сети были закрыты, говорит руководитель направления аренды торговых помещений СORE.XP Надежда Цветкова. «После этого другие фешен-бренды, которые не приостанавливали деятельность, почувствовали падение товарооборота», — добавляет она. В сравнении с 2021 годом трафик в торговых центрах, где открылись магазины H&M в Москве, остался примерно на том же уровне, а в регионах вырос.

В региональных торговых центрах трафик в целом сократился меньше, чем в московских и петербургских, отмечает партнер Nikoliers Анна Никандрова. «В регионах зачастую торговый центр является безальтернативным способом для шопинга и проведения досуга. В этом году в отдельных регионах мы наблюдаем рост посещаемости на фоне прошлогоднего спада из-за ковидных ограничений», — говорит Никандрова.

В пресс-службе группы H&M отказались от комментариев.