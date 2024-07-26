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Планы по газификации Камчатки газом с «Сахалина-2» сдвинут на год

Власти скорректируют сроки газификации Камчатского края, следует из проекта актуализированной «дорожной карты». Контрактацию СПГ с «Сахалина-2» отложат на конец 2024 года, а оптовую цену определят только в 2026 год
«Газпром» GAZP ₽135,1 -1,19% Купить
НОВАТЭК NVTK ₽1 089 +0,29% Купить
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Правительство актуализирует «дорожную карту» газификации Камчатского края сжиженным природным газом «Сахалина-2», рассчитанную до 2025 года, следует из проекта постановления, подготовленного министерством энергетики (есть у РБК, подлинность документа подтвердил источник, знакомый с содержанием). В результате, сроки реализации ключевых мероприятий будут перенесены, в некоторых случаях их планируется сдвинуть «вправо» на год.

Текущий план газификации Камчатки с помощью СПГ был утвержден в 2023 году, проект стал крупнейшим в своем роде. Из-за падающей добычи «Газпрома» на месторождениях региона (Кшукское и Нижне-Квакчикское) и прогнозируемого роста потребления возникла необходимость в альтернативной схеме газоснабжения. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РБК в августе 2023 года говорил, что ставка на собственные месторождения не сработала, поскольку оценка их запасов была некорректной. В итоге, сегодня дефицит газа на Камчатке составляет 500 млн куб. м. в год, который покрывается дорогим и неэкологичным мазутом. Годом ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что потребность региона в газе составляет 400 млн куб. м. в год, но к концу 2035 года она может вырасти уже до 700-800 тыс. куб. м.

После долгих обсуждений различных схем правительство все-таки поручило «Газпрому» поставлять потребителям Камчатского края СПГ с проекта «Сахалин-2», а НОВАТЭКу — построить морской регазификационный терминал в бухте Раковая Авачинской губы и два танкера-челнока для доставки СПГ. В свою очередь, региональным и федеральным властям необходимо построить береговую и причальную инфраструктуру и осуществить необходимые регуляторные изменения, в том числе определить оптовую цену на регазифицированный газ и источники компенсации разницы с рыночной ценой, то есть упущенной выгоды «Газпрома».

Поставка газа на Камчатку

В действующей конфигурации «карты» законтрактовать СПГ с «Сахалина-2» планировалось еще в первом квартале текущего года. «Газпром» этого так и не сделал, что может объясняться первостепенной необходимостью урегулировать вопрос с долей Shell в сахалинском проекте, прокомментировал РБК первый вице-президент научно-экспертного совета Национальной ассоциации СПГ Александр Климентьев. Предполагалось, что принадлежавшие англо-голландской компании 27,5% в «Сахалине-2», на которые Shell отказалась претендовать, не признав смену оператора на российское ООО «Сахалинская энергия», перейдут НОВАТЭКу. Однако в марте стало известно, что распоряжением правительства она достанется структуре «Газпрома» — «Сахалинский проект» — за 94,8 млрд руб.

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Фото:Александр Семенов / ТАСС

Актуализированный документ предполагает, что контракт на поставку СПГ должен быть заключен не позднее четвертого квартала 2024 года. «Это вполне логично, поскольку бремя поставок газа, то есть, считайте, упущенной выгоды и лишних операционных затрат, ложится на «Сахалинскую энергию». Поэтому доля ушла «Газпрому» как централизованному единому поставщику. Это, наверное, в том числе наложило определенный сдвиг вправо», — считает Климентьев. 

В то же время, определить оптовую цену на этот газ, согласно проекту постановления, теперь планируется только в начале 2026 года вместо середины 2025-го. Внести же соответствующие регуляторные изменения необходимо не позднее начала 2025 года вместо конца 2024-го. На конец текущего года при этом намечен дедлайн по определению всех составляющих цены и источников финансирования разницы между экономически обоснованным уровнем и оптовым, что должно было быть сделано еще в прошлом году.

Климентьев отмечает, что перед ведомствами стоит «нетривиальная задача» соотнесения регулируемой цены на сетевой газ в Камчатском крае с ценой газа из СПГ и его стоимостью на рынке, которая меняется перманентно. Таким образом, в контракте на поставку сжиженного газа с «Сахалина-2», вероятно, будет прописана рыночная цена, которую власти уже позднее решат, как компенсировать.

«С оптовой ценой некуда торопиться. За полтора года (с момента заключения контракта. — РБК) может сильно поменяться макроэкономическая ситуация: инфляция, заработные платы, курсовые разницы. Может измениться стоимость материалов, в том числе необходимых для резервов, так как это тоже входит в состав тарифа. При этом подход к тарифам для сетевого газа на Камчатке уже исторически устоялся, они устанавливаются на год и их можно экстраполировать на 2026 год, тогда как цена на поставки с Сахалина гибкая и меняется каждый день. Это тоже вопрос издержек, которые нужно компенсировать. Предполагаю, что делать это будут через распределение затрат на потребителей», — говорит эксперт.

Власти поручили «Газпрому» поставлять СПГ с Сахалина на Камчатку
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Береговая инфраструктура терминала

Срок выбора застройщика объектов береговой инфраструктуры в обновленной дорожной карте также изменился - предполагается, что это сделают в текущем квартале (планировалось -  в конце прошлого года). Строительство необходимо осуществить в период с третьего квартала 2024 года по четвертый 2025-го, хотя ожидалось, что оно уже завершится в этом году. Непосредственный ввод объектов в эксплуатацию теперь намечен на конец следующего года, вместо начала, а их передачу «Газпрому» по концессионному соглашению с правительством Камчатского края (без оплаты) планируется сдвинуть на начало 2026 года вместо конца 2025 года.

Сдвиг сроков, касающихся береговых объектов, вероятно, связан с задержкой решения вопросов по самой «узкой части» всего проекта — морской, считает Климентьев. Время, которое ушло на принятие решений по плавучей регазификационной установке (ПРГУ) и челночным танкерам-газовозам, отразилось на подготовке документации и объявлении тендера на строительство принимающей инфраструктуры. 

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Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

Тендер на выбор застройщика правительство Камчатского края объявило в конце мая. И хотя определить победителя планировалось уже в начале июня, окончание приема заявок уже неоднократно переносилось. По условиям конкурса, подрядчику предстоит построить на территории Петропавловской судоверфи причал длиной 292 м, объекты приема регазифицированного природного газа с ПРГУ и выдачи его в сеть газораспределения «Газпром газораспределение Дальний Восток», объекты налива СПГ в автоцистерны для последующей транспортировки, около 10 км газопровода, выполнить берегоукрепление, возвести объекты общего хозяйства. Согласно документации, годовой грузооборот СПГ на терминале планируется на уровне 446 тыс. т, количество судозаходов — 55. Хранение природного газа и СПГ на территории проекта не планируется.

По условиям конкурса, начальная стоимость контракта определена в размере 13,141 млрд руб. При этом в 2023 году правительство выделило из федерального бюджета 12 млрд руб. на строительство береговых объектов Камчаткой. Несмотря на это, в актуализированной дорожной карте прописано, что в текущем квартале Минэнерго, Минфин и Камчатский край должны направить предложения в проект бюджета на 2025 год по выделению дополнительных 4 млрд руб. ассигнований для софинансирования строительства объектов регазификационного терминала. Эта сумма может быть уточнена, отмечается в проекте карты.

Морская инфраструктура

Вероятно, морская инфраструктура проекта стала главным фактором, из-за которого произошел сдвиг сроков реализации мероприятий «дорожной карты», считает Климентьев. А на это, в свою очередь, могли повлиять западные санкции, которые затруднили поиск решений для ПРГУ и танкеров-челнов — НОВАТЭК собирался заказать их строительство с нуля.

В исследовании «Газификация Камчатского края» отмечается, что в качестве ПРГУ возможно использовать уже построенный газовоз, который дополнительно оснащается оборудованием для регазификации. Согласно представленной в 2023 году документации, ПРГУ проекта может иметь вместимость 45 тыс. или 90 тыс. куб. м, а газовозы-челноки — около 20 тыс. куб. м. «Однако в мире не так много газовозов необходимой вместимости, и большинство газовозов находятся в достаточно активной эксплуатации», — говорится в обзоре.

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Фото:Global Look Press

Похожая ситуация с танкерами: одним из вариантов является приобретение уже построенных газовозов. «Однако большинство из них находятся в активной эксплуатации на Балтике и в Азии, или принадлежат компаниям из недружественных стран. Поэтому возможность привлечения на рынке газовоза необходимой вместимости чрезвычайно невысокая», — сообщается в исследовании. Климентьев говорит, что подходящей опцией могло бы быть судно Coral Energice, которое обслуживает среднетоннажный завод «Криогаз-Высоцк» (СП НОВАТЭКа и Газпромбанка). И с учетом отказа Финляндии от российского сжиженного природного газа жизнеспособность этой гипотезы выросла, считает эксперт.

Тем не менее, в апреле 2024 года на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева было официально заявлено о том, что газовозы и ПРГУ для газификации Камчатки уже заказаны. С учетом этого, «можно предположить, что заказ был осуществлен недавно и в условиях жесткой конфиденциальности для защиты проекта от возможных санкций», заключается в обзоре.

Источник РБК в отрасли поясняет, что для строительства подобных малотоннажных танкеров могут подойти верфи и России, и Китая. Однако, российские предприятия сейчас загружены заказами ВПК, а поскольку главный вопрос заключается в хранилище-резервуаре, то у китайских судостроителей больше компетенций в этом отношении. 

По мнению Климентьева, заказ танкеров на иностранной верфи вряд ли привел к удорожанию проекта. Минэнерго ранее оценивало стоимость всех составляющих регазицикационного терминала на Камчатке в 42 млрд руб. «Скорее всего, все будет в рамках рыночных цен, если только не была уплачена премия за какую-то конфиденциальность» — считает эксперт.

Актуализированные сроки «дорожной карты» предполагают, что завершить строительство непосредственно регазификационного терминала теперь планируется в третьем квартале 2025 года (ранее во втором-третьем кварталах 2025 года). В конце следующего года, а не в средине, как ожидалось ранее, НОВАТЭК передаст ПРГУ «Газпрому». И если раньше планировалось, что терминал будет передан одновременно с газовозами-челноками, то теперь сроки строительства судов и их передача сдвинуты на третий квартал 2026 года для первого челнока и на четвертый квартал 2026 года для второго.

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Фото:Игорь Буймистров / ТАСС

«Газпром» получит терминал и челноки через договор купли-продажи или аренды с последующим выкупом. Однако, если в действующей редакции карты уточняется, что оплата может быть произведена через скидку НОВАТЭКу на тариф по транспортировке газа в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то в новом проекте такого пояснения нет. Кроме того, из обновленного документа следует, что с момента ввода в эксплуатацию береговой инфраструктуры и ПРГУ до готовности танкеров-челноков НОВАТЭК при необходимости будет отвечать за «обеспечение поставки сжиженного природного газа на плавучую регазификационную установку судами-газовозами».

В пресс-службах Минэнерго, правительства Камчатского края, «Газпрома» и НОВАТЭКа не ответили на запросы РБК.

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Татьяна Киселева Татьяна Киселева
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