Планы по газификации Камчатки газом с «Сахалина-2» сдвинут на год

Власти скорректируют сроки газификации Камчатского края, следует из проекта актуализированной «дорожной карты». Контрактацию СПГ с «Сахалина-2» отложат на конец 2024 года, а оптовую цену определят только в 2026 год

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Правительство актуализирует «дорожную карту» газификации Камчатского края сжиженным природным газом «Сахалина-2», рассчитанную до 2025 года, следует из проекта постановления, подготовленного министерством энергетики (есть у РБК, подлинность документа подтвердил источник, знакомый с содержанием). В результате, сроки реализации ключевых мероприятий будут перенесены, в некоторых случаях их планируется сдвинуть «вправо» на год.

Текущий план газификации Камчатки с помощью СПГ был утвержден в 2023 году, проект стал крупнейшим в своем роде. Из-за падающей добычи «Газпрома» на месторождениях региона (Кшукское и Нижне-Квакчикское) и прогнозируемого роста потребления возникла необходимость в альтернативной схеме газоснабжения. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РБК в августе 2023 года говорил, что ставка на собственные месторождения не сработала, поскольку оценка их запасов была некорректной. В итоге, сегодня дефицит газа на Камчатке составляет 500 млн куб. м. в год, который покрывается дорогим и неэкологичным мазутом. Годом ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что потребность региона в газе составляет 400 млн куб. м. в год, но к концу 2035 года она может вырасти уже до 700-800 тыс. куб. м.

После долгих обсуждений различных схем правительство все-таки поручило «Газпрому» поставлять потребителям Камчатского края СПГ с проекта «Сахалин-2», а НОВАТЭКу — построить морской регазификационный терминал в бухте Раковая Авачинской губы и два танкера-челнока для доставки СПГ. В свою очередь, региональным и федеральным властям необходимо построить береговую и причальную инфраструктуру и осуществить необходимые регуляторные изменения, в том числе определить оптовую цену на регазифицированный газ и источники компенсации разницы с рыночной ценой, то есть упущенной выгоды «Газпрома».

Поставка газа на Камчатку

В действующей конфигурации «карты» законтрактовать СПГ с «Сахалина-2» планировалось еще в первом квартале текущего года. «Газпром» этого так и не сделал, что может объясняться первостепенной необходимостью урегулировать вопрос с долей Shell в сахалинском проекте, прокомментировал РБК первый вице-президент научно-экспертного совета Национальной ассоциации СПГ Александр Климентьев. Предполагалось, что принадлежавшие англо-голландской компании 27,5% в «Сахалине-2», на которые Shell отказалась претендовать, не признав смену оператора на российское ООО «Сахалинская энергия», перейдут НОВАТЭКу. Однако в марте стало известно, что распоряжением правительства она достанется структуре «Газпрома» — «Сахалинский проект» — за 94,8 млрд руб.

Актуализированный документ предполагает, что контракт на поставку СПГ должен быть заключен не позднее четвертого квартала 2024 года. «Это вполне логично, поскольку бремя поставок газа, то есть, считайте, упущенной выгоды и лишних операционных затрат, ложится на «Сахалинскую энергию». Поэтому доля ушла «Газпрому» как централизованному единому поставщику. Это, наверное, в том числе наложило определенный сдвиг вправо», — считает Климентьев.

В то же время, определить оптовую цену на этот газ, согласно проекту постановления, теперь планируется только в начале 2026 года вместо середины 2025-го. Внести же соответствующие регуляторные изменения необходимо не позднее начала 2025 года вместо конца 2024-го. На конец текущего года при этом намечен дедлайн по определению всех составляющих цены и источников финансирования разницы между экономически обоснованным уровнем и оптовым, что должно было быть сделано еще в прошлом году.

Климентьев отмечает, что перед ведомствами стоит «нетривиальная задача» соотнесения регулируемой цены на сетевой газ в Камчатском крае с ценой газа из СПГ и его стоимостью на рынке, которая меняется перманентно. Таким образом, в контракте на поставку сжиженного газа с «Сахалина-2», вероятно, будет прописана рыночная цена, которую власти уже позднее решат, как компенсировать.

«С оптовой ценой некуда торопиться. За полтора года (с момента заключения контракта. — РБК) может сильно поменяться макроэкономическая ситуация: инфляция, заработные платы, курсовые разницы. Может измениться стоимость материалов, в том числе необходимых для резервов, так как это тоже входит в состав тарифа. При этом подход к тарифам для сетевого газа на Камчатке уже исторически устоялся, они устанавливаются на год и их можно экстраполировать на 2026 год, тогда как цена на поставки с Сахалина гибкая и меняется каждый день. Это тоже вопрос издержек, которые нужно компенсировать. Предполагаю, что делать это будут через распределение затрат на потребителей», — говорит эксперт.

Береговая инфраструктура терминала

Срок выбора застройщика объектов береговой инфраструктуры в обновленной дорожной карте также изменился - предполагается, что это сделают в текущем квартале (планировалось - в конце прошлого года). Строительство необходимо осуществить в период с третьего квартала 2024 года по четвертый 2025-го, хотя ожидалось, что оно уже завершится в этом году. Непосредственный ввод объектов в эксплуатацию теперь намечен на конец следующего года, вместо начала, а их передачу «Газпрому» по концессионному соглашению с правительством Камчатского края (без оплаты) планируется сдвинуть на начало 2026 года вместо конца 2025 года.

Сдвиг сроков, касающихся береговых объектов, вероятно, связан с задержкой решения вопросов по самой «узкой части» всего проекта — морской, считает Климентьев. Время, которое ушло на принятие решений по плавучей регазификационной установке (ПРГУ) и челночным танкерам-газовозам, отразилось на подготовке документации и объявлении тендера на строительство принимающей инфраструктуры.

Тендер на выбор застройщика правительство Камчатского края объявило в конце мая. И хотя определить победителя планировалось уже в начале июня, окончание приема заявок уже неоднократно переносилось. По условиям конкурса, подрядчику предстоит построить на территории Петропавловской судоверфи причал длиной 292 м, объекты приема регазифицированного природного газа с ПРГУ и выдачи его в сеть газораспределения «Газпром газораспределение Дальний Восток», объекты налива СПГ в автоцистерны для последующей транспортировки, около 10 км газопровода, выполнить берегоукрепление, возвести объекты общего хозяйства. Согласно документации, годовой грузооборот СПГ на терминале планируется на уровне 446 тыс. т, количество судозаходов — 55. Хранение природного газа и СПГ на территории проекта не планируется.

По условиям конкурса, начальная стоимость контракта определена в размере 13,141 млрд руб. При этом в 2023 году правительство выделило из федерального бюджета 12 млрд руб. на строительство береговых объектов Камчаткой. Несмотря на это, в актуализированной дорожной карте прописано, что в текущем квартале Минэнерго, Минфин и Камчатский край должны направить предложения в проект бюджета на 2025 год по выделению дополнительных 4 млрд руб. ассигнований для софинансирования строительства объектов регазификационного терминала. Эта сумма может быть уточнена, отмечается в проекте карты.

Морская инфраструктура

Вероятно, морская инфраструктура проекта стала главным фактором, из-за которого произошел сдвиг сроков реализации мероприятий «дорожной карты», считает Климентьев. А на это, в свою очередь, могли повлиять западные санкции, которые затруднили поиск решений для ПРГУ и танкеров-челнов — НОВАТЭК собирался заказать их строительство с нуля.

В исследовании «Газификация Камчатского края» отмечается, что в качестве ПРГУ возможно использовать уже построенный газовоз, который дополнительно оснащается оборудованием для регазификации. Согласно представленной в 2023 году документации, ПРГУ проекта может иметь вместимость 45 тыс. или 90 тыс. куб. м, а газовозы-челноки — около 20 тыс. куб. м. «Однако в мире не так много газовозов необходимой вместимости, и большинство газовозов находятся в достаточно активной эксплуатации», — говорится в обзоре.

Похожая ситуация с танкерами: одним из вариантов является приобретение уже построенных газовозов. «Однако большинство из них находятся в активной эксплуатации на Балтике и в Азии, или принадлежат компаниям из недружественных стран. Поэтому возможность привлечения на рынке газовоза необходимой вместимости чрезвычайно невысокая», — сообщается в исследовании. Климентьев говорит, что подходящей опцией могло бы быть судно Coral Energice, которое обслуживает среднетоннажный завод «Криогаз-Высоцк» (СП НОВАТЭКа и Газпромбанка). И с учетом отказа Финляндии от российского сжиженного природного газа жизнеспособность этой гипотезы выросла, считает эксперт.

Тем не менее, в апреле 2024 года на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева было официально заявлено о том, что газовозы и ПРГУ для газификации Камчатки уже заказаны. С учетом этого, «можно предположить, что заказ был осуществлен недавно и в условиях жесткой конфиденциальности для защиты проекта от возможных санкций», заключается в обзоре.

Источник РБК в отрасли поясняет, что для строительства подобных малотоннажных танкеров могут подойти верфи и России, и Китая. Однако, российские предприятия сейчас загружены заказами ВПК, а поскольку главный вопрос заключается в хранилище-резервуаре, то у китайских судостроителей больше компетенций в этом отношении.

По мнению Климентьева, заказ танкеров на иностранной верфи вряд ли привел к удорожанию проекта. Минэнерго ранее оценивало стоимость всех составляющих регазицикационного терминала на Камчатке в 42 млрд руб. «Скорее всего, все будет в рамках рыночных цен, если только не была уплачена премия за какую-то конфиденциальность» — считает эксперт.

Актуализированные сроки «дорожной карты» предполагают, что завершить строительство непосредственно регазификационного терминала теперь планируется в третьем квартале 2025 года (ранее во втором-третьем кварталах 2025 года). В конце следующего года, а не в средине, как ожидалось ранее, НОВАТЭК передаст ПРГУ «Газпрому». И если раньше планировалось, что терминал будет передан одновременно с газовозами-челноками, то теперь сроки строительства судов и их передача сдвинуты на третий квартал 2026 года для первого челнока и на четвертый квартал 2026 года для второго.

«Газпром» получит терминал и челноки через договор купли-продажи или аренды с последующим выкупом. Однако, если в действующей редакции карты уточняется, что оплата может быть произведена через скидку НОВАТЭКу на тариф по транспортировке газа в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то в новом проекте такого пояснения нет. Кроме того, из обновленного документа следует, что с момента ввода в эксплуатацию береговой инфраструктуры и ПРГУ до готовности танкеров-челноков НОВАТЭК при необходимости будет отвечать за «обеспечение поставки сжиженного природного газа на плавучую регазификационную установку судами-газовозами».

В пресс-службах Минэнерго, правительства Камчатского края, «Газпрома» и НОВАТЭКа не ответили на запросы РБК.