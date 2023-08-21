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Власти поручили «Газпрому» поставлять СПГ с Сахалина на Камчатку

Правительство поручило «Газпрому» в 2024 году поставлять СПГ с Сахалина в Камчатский край
Правительство поручило «Газпрому» поставлять Камчатскому краю сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Сахалин-2» с первого квартала 2024 года до начала 2025 года. Региону необходимо закрывать дефицит в 500 млн куб. м газа
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Власти поручили «Газпрому» заключить в первом квартале 2024 года договор о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Камчатский край до начала 2025 года. Об этом говорится в распоряжении премьера Михаила Мишустина, опубликованном в понедельник, 21 августа, на сайте правительства.

В рамках «дорожной карты» предполагается, что поставки пойдут с проекта «Сахалин-2», подконтрольного «Газпрому», мощность которого составляет 11,6 млн т СПГ (примерно 16 млрд куб. м). «Реализация намеченных планов поможет выполнению программы социальной газификации, чтобы тепло и горячая вода были в домах местных жителей без перебоев и по доступным ценам», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 августа.

Сейчас Камчатскому краю не хватает собственный газовых запасов: в интервью РБК 7 августа глава региона Владимир Солодов отмечал, что дефицит газа составляет 500 млн куб. м в год. Изначально на Камчатке была ставка на газификацию за счет собственных месторождений, но их оценка была некорректной, пояснял он. На полуострове даже построили транспортную инфраструктуру длиной более 300 км от месторождения до Петропавловска-Камчатского, но в итоге «Газпром» поставляет менее трети от плановых объемов. Из-за дефицита Камчатский край вынужден потреблять мазут. По оценке вице-премьера Александра Новака, в 2020 году в регионе использовалось 100 тыс. т мазута, а по итогам 2022 года — уже 400 тыс. т. Если добыча газа упадет, то показатель может вырасти до 600 тыс. т, предупреждал он.

Для того чтобы перевести Камчатский край на сжиженный природный газ, необходимо построить причалы и комплексы приема СПГ в бухте Раковая Авачинской губы, два газовоза-челнока и плавучую регазификационную установку, говорится в пояснении к распоряжению Мишустина. В федеральном бюджете для создания береговой инфраструктуры предусмотрено финансирование объемом 12 млрд руб. в течение 2023–2025 годов (по 4 млрд руб. ежегодно). Морская часть комплекса приема СПГ, включая газовозы и регазификационную установку, должна будет построена за счет крупнейшего в России производителя СПГ — НОВАТЭКа. Компания собирается их построить во втором-третьем квартале 2025 года, а затем передать их «Газпрому» для эксплуатации.

НОВАТЭК может передать «Газпрому» права пользования и владения инфраструктурой по договору лизинга, купли-продажи или аренды с последующим выкупом. При этом в правительственном распоряжении указано, что в обмен компания может получить скидку на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам Единой системы газоснабжения (ЕСГ), которая принадлежит «Газпрому». В октябре 2022 года глава и крупнейший совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что строительство морской части комплекса СПГ на Камчатке будет стоить примерно 40 млрд руб. Стоимость плавучего терминала он оценивал в 12,5 млрд руб., а двух газовозов — в 16,2 млрд руб. Первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин тогда оценил, что общий бюджет проекта регазификации Камчатки составит 42 млрд руб.

Президент Владимир Путин еще в сентябре 2022 года поручил поставить газ Камчатскому краю по цене, не превышающей уровень, которую регулирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Михельсон говорил, что схемы поставки газа на Камчатку могут быть разными. Он указывал, что компания сможет обеспечить поставку 400–500 млн куб. м в год по регулируемым ценам, но для этого компании необходимы дополнительные лицензии на добычу газа. Однако компания пока не получила новые месторождения. При этом глава НОВАТЭКа указывал, что пока не решен вопрос с дополнительными ресурсами, как раз можно поставлять СПГ с Сахалина как временное решение. К тому же его компания подала заявку на покупку доли англо-голландской Shell в «Сахалине-2» (27,5% акций).

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Компании
Георгий Смирнов
СПГ Камчатский край потребление газа
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