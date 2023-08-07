branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
В Калужской области ПВО сбила беспилотник Политика, 07:50
Губернатор уволил дорожников после отчета о выполнении плана на 2300% Общество, 07:45
МЧС потушило пожар на фабрике спорттоваров «Леко» спустя 15 часов Общество, 07:10
Власти Камчатки оценили дефицит газа в регионе Бизнес, 07:00
Губернатор Камчатки — РБК: «Туризм не должен быть элитарным» Бизнес, 07:00
В Таджикистане грузовик протаранил несколько автомобилей и врезался в дом Общество, 06:38
Аналитики увидели риски роста расходов на госдолг из-за изменений климата Экономика, 06:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
В Хабаровском поселке проведут эвакуацию из-за падения частей ракеты Общество, 06:08
Сборы театров в 2022 году превысили допандемийный уровень Технологии и медиа, 06:00
Минобороны сообщило о захвате 7 опорных пунктов ВСУ в Харьковской области Политика, 05:39
«Коммерсантъ» узнал о вопросах банков к ЦБ из-за цифрового рубля Финансы, 05:37
Вильфанд спрогнозировал жару до 42 градусов в Краснодарском крае Общество, 05:10
Конфликтность в российском бизнесе перешла к росту после года падения Бизнес, 05:00
Бизнес ,  
0 

Власти Камчатки оценили дефицит газа в регионе

Глава Камчатки: дефицит газа на полуострове составляет 500 млн куб. м в год
Дефицит газа в Камчатском крае составляет 500 млн куб. м в год, заявил РБК губернатор Владимир Солодов. По его словам, региону не хватает собственных запасов сырья, но в 2025–2026 годах должны начаться поставки СПГ
НОВАТЭК NVTK ₽1 577 -1,59% Купить
«Газпром» GAZP ₽173,46 -2,06% Купить
Фото: Игорь Буймистров / ТАСС
Фото: Игорь Буймистров / ТАСС

В Камчатское крае изначально была ставка на газификацию за счет собственных месторождений, но оценка их запасов была некорректной, сказал в интервью РБК губернатор региона Владимир Солодов.

«Была построена транспортная инфраструктура на 300 с лишним километров до Петропавловска-Камчатского от месторождения. Сейчас «Газпром» поставляет меньше трети от заявленных плановых объемов», — указал он. По его словам, сейчас дефицит региона составляет 500 млн куб. м газа в год.

Оставшуюся долю необходимых энергоресурсов край вынужден замещать мазутом, который «очень дорогой, не экологичный, и не надежный», сетует Солодов. По оценке вице-премьера Александра Новака, в 2020 году там использовалось 100 тыс. т мазута, а по итогам 2022 года — 400 тыс. т.

Проблему дорогого и неэкологичного топлива планируется решить, начиная с 2025–2026 годов, за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) по регулируемой цене с перевалочного хаба, который строит в регионе НОВАТЭК, чтобы перегружать сырье с газовозов ледового класса в обычные СПГ-танкеры и отправляться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечает губернатор Камчатского края. В сентябре 2022 года совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон на совещании у президента Владимира Путина заявил о готовности построить инфраструктуру для газификации Камчатки. Но для этого потребуется дополнительная ресурсная база, предупреждал бизнесмен. С тех пор не сообщалось о предоставлении компании новых газовых месторождений для этих целей. Солодов сказал РБК, что НОВАТЭК по-прежнему готов поставлять газ на Камчатку и построить значительную часть газораспределительной инфраструктуры на полуострове. При этом он отказался комментировать, с каких месторождений полуостров будет получать сырье.

Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
При участии
Артём Кореняко, Елена Сухорукова
Камчатка газ Газпром НОВАТЭК Владимир Солодов
Материалы по теме
Михельсон доложил Путину о компромиссе с военными по СПГ-терминалу
Бизнес
Михельсон назвал две задачи нового СПГ-проекта под Мурманском
Бизнес