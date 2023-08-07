Власти Камчатки оценили дефицит газа в регионе

Дефицит газа в Камчатском крае составляет 500 млн куб. м в год, заявил РБК губернатор Владимир Солодов. По его словам, региону не хватает собственных запасов сырья, но в 2025–2026 годах должны начаться поставки СПГ

Фото: Игорь Буймистров / ТАСС

В Камчатское крае изначально была ставка на газификацию за счет собственных месторождений, но оценка их запасов была некорректной, сказал в интервью РБК губернатор региона Владимир Солодов.

«Была построена транспортная инфраструктура на 300 с лишним километров до Петропавловска-Камчатского от месторождения. Сейчас «Газпром» поставляет меньше трети от заявленных плановых объемов», — указал он. По его словам, сейчас дефицит региона составляет 500 млн куб. м газа в год.

Оставшуюся долю необходимых энергоресурсов край вынужден замещать мазутом, который «очень дорогой, не экологичный, и не надежный», сетует Солодов. По оценке вице-премьера Александра Новака, в 2020 году там использовалось 100 тыс. т мазута, а по итогам 2022 года — 400 тыс. т.

Проблему дорогого и неэкологичного топлива планируется решить, начиная с 2025–2026 годов, за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) по регулируемой цене с перевалочного хаба, который строит в регионе НОВАТЭК, чтобы перегружать сырье с газовозов ледового класса в обычные СПГ-танкеры и отправляться на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечает губернатор Камчатского края. В сентябре 2022 года совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон на совещании у президента Владимира Путина заявил о готовности построить инфраструктуру для газификации Камчатки. Но для этого потребуется дополнительная ресурсная база, предупреждал бизнесмен. С тех пор не сообщалось о предоставлении компании новых газовых месторождений для этих целей. Солодов сказал РБК, что НОВАТЭК по-прежнему готов поставлять газ на Камчатку и построить значительную часть газораспределительной инфраструктуры на полуострове. При этом он отказался комментировать, с каких месторождений полуостров будет получать сырье.