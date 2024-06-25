Финская Gasum из-за санкций отказалась от СПГ из России

В Gasum подчеркнули, что ограничения ЕС против российского СПГ не позволяют расторгнуть соглашение с «Газпром экспорт», но являются форс-мажором. Москва считает западные санкции незаконными

Фото: Global Look Press

Финская Gasum с 26 июля не будет импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), следует из пресс-релиза компании.

Принятые Евросоюзом санкции не позволяют Gasum расторгнуть свое соглашение с «Газпром экспорт», подчеркивает компания, но они являются форс-мажорными обстоятельствами при закупке или импорте российского СПГ на автономные терминалы.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома» и НОВАТЭКа.

Финская компания покупает СПГ у «Криогаз-Высоцка» (СП НОВАТЭКа и Газпромбанка) по агентскому соглашению с «Газпром экспорт». Мощность проекта составляет 660 тыс. т в год (в 2022 году он произвел 707 тыс. т). Инфраструктура включает резервуар хранения СПГ вместимостью 42 тыс. куб. м и отгрузочный причал, который способен принимать танкеры грузовместимостью до 30 тыс. куб. м.

24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Ограничения предусматривают в том числе запрет на любые операции по реэкспорту через территорию ЕС поставок СПГ в третьи страны. Запрет вступит в силу после переходного периода в девять месяцев.

Импорт российского СПГ через терминалы, не подключенные к объединенной газотранспортной системе ЕС, также был ограничен. Из отчета Совета европейских энергетических регуляторов (CEER) следует, что речь может идти о трех СПГ-терминалах в Финляндии и Швеции.

Санкции запретили и любые новые инвестиции, и предоставление товаров, технологий или услуг для завершения строящихся российских проектов по сжижению природного газа (включая «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ»).

Опрошенные РБК эксперты рассказали, что санкции, вероятно, не снизят экспорт СПГ из России, но объемы перераспределятся по-новому: на европейском рынке будет оставаться больше российского СПГ, чем раньше, а для увеличения поставок на азиатский рынок НОВАТЭК может активизировать перевалку «борт в борт».

Москва осуждает введение антироссийских ограничений и считает их незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что страны Запада пытаются измотать экономику России и «спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны» при помощи санкций, но безуспешно.