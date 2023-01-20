Минюст США обвинил двух бизнесменов в попытке вывести из-под санкций «яхту Вексельберга»

США обвинили двух бизнесменов в выводе из-под санкций «яхты Вексельберга»

Минюст США предъявил российскому бизнесмену 51-летнему Владиславу Осипову и британскому бизнесмену 52-летнему Ричарду Мастерсу обвинения в попытке вывести из-под санкций яхты Tango, которая, как утверждается, принадлежит находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу.

Согласно сообщению на сайте ведомства, бизнесмены пытались скрыть принадлежность яхты и обеспечить ее эксплуатацию через компанию и финансовую систему США.

Мастерса задержали в Испании, ему грозит экстрадиция. В отношении россиянина выписан ордер на арест.

«Сегодняшние обвинительные заключения и арест, произведенный испанскими правоохранительными органами, демонстрируют неизменное внимание ФБР к выслеживанию и привлечению к ответственности тех, кто помогает российским олигархам, попавшим под санкции», — заявил заместитель директора ФБР Пол Эббейт.

Материал дополняется.