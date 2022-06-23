В Японии фразой «в ссоре виноваты оба» заявили о причине спецоперации

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В любом конфликте всегда виноваты обе стороны, это применимо и к событиям на Украине: если на Москве лежит ответственность за начало боевых действий, то Киев создал причину для этого, не выполняя минские соглашения, заявил в интервью «РИА Новости» депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

«Я считаю, [президент России Владимир] Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства. <...> В 2014 году был начат процесс Минска-1. В 2015 году состоялся Минск-2. Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины», — сказал японский политик.

По его словам, в мире на данный момент ситуацию на Украине освещают не беспристрастно, с акцентом на то, что «посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права». В то же время, считает Судзуки, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит и на Киеве, именно его действия стали причиной конфликта.

Минские соглашения были подписаны в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой (представители Украины, России и ОБСЕ), документ поддержали декларацией лидеры России, Украины, Франции и канцлер Германии. Среди закрепленных в них мер — прекращение огня, предоставление Киевом особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей, проведение местных выборов. И Россия, и Украина неоднократно заявляли о срыве их выполнения.

Объявляя начало военной операции на Украине 24 февраля, Путин говорил, что Россию вынудили пойти на такой шаг. «Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно», — заявил он.

В МИД России отметили, что операция не является началом войны с Украиной и она необходима, чтобы предотвратить глобальную войну. При этом в МИДе подчеркнули, что это не было выбором Москвы, а стало «логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей».

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Украина и ряд других стран считают действия России вторжением. Киев ввел в стране военное положение и разорвал отношения с Москвой.

Судзуки в прошлом году заявлял агентству Kyodo о необходимости продолжения обсуждения мирного договора и территориальных вопросов между Россией и Японией. После введения Японией санкций против России Москва отказалась продолжать переговоры с Японией по вопросу о подписании мирного договора. В российском МИДе тогда говорили, что Токио, присоединившись к санкциям, сделал выбор в пользу «антироссийского курса» вместо сотрудничества.